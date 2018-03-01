美媒称多数美国人憎恶国会:只听命富人不代表民众

美联社2月26日发表题为《美国人说，国会听命于错误的人》的报道称，憎恶国会已经成为美国政坛一个经久不衰的特征，无论是哪个党掌权，也无论435名众议员和100名参议员通过了很多法律，还是根本什么也没做。
受制于利益集团
报道称，不论是在红色州（偏向支持共和党的州）、蓝色州（偏向支持民主党的州）还是紫色州（两党势均力敌的州），不论是在中部地区还是在沿海地区，大多数美国人对美国的立法机构相当厌恶。斯坦福大学和加利福尼亚大学圣巴巴拉分校的研究人员联合公共事务研究中心进行了一项新研究。结果表明，一个重要的原因是大多数人认为这些议员们听取了错误的人的意见。
来自佛罗里达州棕榈海岸、78岁的切斯特·特拉汉说：“国会受制于特殊利益集团，他们才是真正的操纵者。”
报道称，公共事务研究中心的新民调显示，85%的美国人——包括89%的民主党人和82%的共和党人——不认可国会的工作。在今年这个中期选举年，这一点可能很重要，因为共和党人力图在众议院和参议院捍卫他们的多数席位。
国会听命于富人
报道称，在此次联合研究中，只有约20%的人表示，他们认为国会对选民或所有美国人给予了充分的关注，或者充分考虑到这些人的最佳利益。大多数人认为国会确实听游说者、捐赠人和富人的话。
研究发现，这与人们认为国会应当发挥的作用正好相反。最高比例的不满率来自于那些最深刻感受到脱节的美国人，即他们认为国会应该倾听的对象与他们认为国会实际上倾听的对象之间是脱节的。
报道称，美国因又一场大规模枪击事件而陷入悲痛之中——这次，在佛罗里达州帕克兰的道格拉斯中学，17人罹难。许多人愤怒了，因为他们认为全国步枪协会在扼杀收紧枪支法的努力，包括使用突击步枪的禁令。
一名学生在电视直播节目上对佛罗里达州共和党参议员马尔科·鲁比奥说：“你能不能现在告诉我，你将不再接受任何一笔来自全国步枪协会的捐款？”
报道称，作为这个枪支权利组织最大受益者之一，鲁比奥说他不会做出这样的承诺。其他共和党议员也做不到，因为在竞选献金上，他们都得到了枪支权利支持者的极大支持。
报道称，幻想的破灭不仅限于枪支问题，而且这也不是什么新鲜事。民主党人和共和党人都认为，绝大多数国会议员倾听的对象是精英和捐赠人，不是他们所代表的普通百姓。
支持率连续八年惨淡
报道称，过去几十年来，国会很少在民调中特别受欢迎。过去几年，众议院和参议院的支持率一直特别低。在盖洛普民调中，国会的支持率已经连续8年低于20%了。
报道称，美国人对议员的冷漠态度已经成为学术研究的一个领域。一些研究人员认为，如果国会不采取行动，它往往代表的是一个分裂的选民群体，无法解决各种分歧。
报道认为，这当然描述了美国现在的情况，因为美国在移民、枪支管制和特朗普总统等令人不快的事情上存在严重分歧。即使共和党把持着总统职位和参众两院，但国会在特朗普上任的第一年只通过了一项重要立法——税法改革。
报道称，2017年11月，选民将为每一个众议院席位和34个参议院席位进行投票。可以说，国会里有很多议员也受够了国会——包括50多名选择辞职而不寻求连任的众议员。
报道称，在憎恶国会的其他原因中，新研究发现，不到20%的美国人认为国会通过的大多是好的法律。其余的人认为国会通过的法律不好不坏，而三分之一以上的人认为这些法律大多数很糟。
来自美国加利福尼亚州托兰斯、倾向支持共和党的越战老兵戴维·彼得森说：“国会似乎无法应对卫生保健问题，似乎无法应对移民问题，似乎无法应对枪支立法问题。这让我不太乐观。”
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