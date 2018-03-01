美国在45个国家尚未任命大使 西媒:特朗普要自己干

西媒称，美国总统特朗普入主白宫已经一年多，但是美国政府在全世界45个国家尚未任命大使，包括土耳其、约旦、沙特、埃及和韩国等重要国家。
据埃菲社2月27日报道，这一外交空白是特朗普就任总统时作出的一项决定导致的，他下令撤回前任总统奥巴马政治任命的所有大使，因此从2017年1月20日以后，美国使馆中仅保留着职业外交官。
报道称，这种情况导致中国和印度等大国以及英国和加拿大等盟国长达数月没有美国政府最高代表。
根据美国国务院提供给埃菲社记者、截至2月1日的官方名单，其他一些重要国家首都，例如堪培拉和柏林，还在继续等待美国参议院批准特朗普提名的大使。
白宫指责民主党参议员阻碍共和党占绝大多数的参议院对提名大使的批准，但是专家表示，特朗普政府在建议大使候选人工作上明显动作缓慢。
“在开始执政一年多后仍有如此之多的大使职位空缺是很不正常的。特朗普政府应为此承担大部分责任，政府在提名大使时动作非常缓慢”，美国外交学会主席、退休大使罗纳德·E。诺伊曼指出。
诺伊曼表示，有些理论解释说，大使提名缓慢是因为特朗普团队没有指望会赢，并且该团队的组织并不完整。“此外，交接过程多次中断，白宫里做决策的只是很少一部分人，而且他们之间存在巨大的意见分歧”。
报道称，特朗普政府在处理某些国际关系热点问题上也缺少最高外交代表。当前中东危机严重，半岛局势紧张，但是美国在土耳其、约旦、沙特、埃及和韩国并未任命甚至都没有提名大使。
“最急需大使的是那些与美国存在重大问题而不是重要关系的使馆，例如英国大使人选并不十分紧急，因为我们与英国关系非常密切，政府中的每位成员都知道他的英国同事是谁”，诺伊曼说。
关于共和党能否帮助特朗普政府找到大使人选以加快这个进程问题，诺伊曼一针见血地表示，“这个政府不想要帮助，他们想要自己干”。
据统计，目前为止特朗普总共任命了70名国家和国际机构的大使，其中27名大使（38.6%）为职业外交官，43名大使（61.4%）为政治人士。
“如果一两年内大使人数还是这个数目是令人担忧的，不过也不好说，因为在每届政府初期，政治任命的大使都会离职。”诺伊曼说。
报道称，特朗普政府与其他政府的最大不同之处在于它没有按惯例给奥巴马任命的大使宽限期，以便他们离职并确保与下任的顺利交接。
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