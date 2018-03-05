你到底有多老？研究人员称尿检可准确检测“生物学”年龄

港媒称，中国研究人员说，他们找到了一个简单的方法来查明一个人的生物学年龄——身体老化的程度——通过尿检。
据香港《南华早报》网站2月28日报道称，美国《衰老神经科学前沿》杂志发表的一篇论文称，他们的研究成果将帮助研究人员进行大规模的衰老研究，甚至预测一个人罹患老年病的风险。
这篇由中国的研究人员27日发表的论文称，由于基因构成和环境的不同，人们的老化程度也就不同。这个研究小组说，用日历年龄——按出生日期计算——来衡量生物学年龄是不精确的，因此需要一个更准确的方法。
报道称，老化是由身体细胞和组织中很多种分子损伤终生逐渐积累造成的。研究小组说，他们发现了一种物质——8-oxoGsn（8氧化鸟苷）——表明随着人们身体老化，尿液中的氧化性损伤会增加。这种物质是核糖核酸（RNA）氧化的一种副产品，而核糖核酸是一种与DNA相互作用的基本分子。
报道称，有医生指出：“随着我们变老，我们受到的氧化性损伤越来越多，因此我们体内的氧化标志物含量也会增加。”
研究人员对1228名年龄从2岁到90岁的中国人的尿样中的8oxoGsn含量进行了检测，结果发现这种标志物有助于准确确定成年人生物性老化程度。
他们以前曾发现，老鼠等动物尿液中8-oxoGsn的含量随着年龄的增长而升高。
据这篇研究论文称，这个研究小组还开发出一种名为超高效液相色谱法的快速分析方法，每小时可以处理最多10个尿样。
报道认为，这对大规模研究老龄化可能有用。
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