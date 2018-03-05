特朗普宣布对进口钢铝征收重税 中欧齐声反对

德媒称，特朗普的“美国优先”政策尽人皆知，他凭借该口号上台，如今也做出了行动：这位美国总统3月1日宣布，将对进口钢征收25%的税率，对进口铝征收10%的税率。
据德国之声电台网站3月2日报道，特朗普表示该税率将会持续较长时间，“我们将会获得新的工作岗位，让企业充满活力”。至于该惩罚性税率是针对全部进口钢和铝，还是仅针对一些特定的贸易国家，目前尚不清楚。
报道称，美国商务部长罗斯此前向特朗普提交了一个包含三个行动可能的目录：第一种可能是向所有国家施加惩罚性关税；第二种是向部分国家施加该关税；第三种是不施加惩罚性关税，而采用配额制度。罗斯调查得出结论，该话题涉及国家安全。
3月1日早晨，特朗普通过推特再次宣扬自己的立场：“几十年来，我们的钢业、铝业（以及其他很多行业）因为与许多国家的不公平贸易和不良政策而受到摧残，我们不能再允许他人占我们国家、企业、工人的便宜。我们要的是自由、公平和聪明的贸易！”
他还宣称，“我并不是批评其他国家”，称这些国家只是按照议定的交易办事，“那些达成这些交易的人，应该感到羞愧”，他将矛头再次指向前任美国总统们。
在特朗普宣布该消息后，道琼斯指数急速下跌了500多点。
报道称，对于特朗普施加惩罚性关税的做法，美国钢铁工业代表表示欢迎，但过去几天，欧盟委员会已经以反制措施相胁作出警告，在华盛顿宣布对钢、铝征收惩罚性税率后，欧盟再次表示将会采取报复性措施反制。
报道称，目前，全球最大的钢和铝生产国是中国，美国这一做法可能会引发中国的反制措施，也可能会伤害苹果这样的美国企业，外界对贸易战提出警告。
中国外交部发言人华春莹在3月1日的例行记者会上回应相关提问时表示，美方不合理地、过度使用贸易救济措施，不仅无法实现美国国内有关产业的“复兴”，反而将影响美国内就业，损害广大美国消费者的福利，中方将采取必要措施维护自身正当合法权益。
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