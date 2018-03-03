外媒关注普京国情咨文：聚焦经济发展 公布新型核武器

外媒称，俄罗斯总统普京3月1日向议会发表国情咨文指出，未来几年对俄罗斯的发展具有决定性意义，无论谁在3月18日的总统选举中当选，国家都将面临技术革命的挑战。
提出社会经济建设目标
据塔斯社3月1日报道，普京表示，他3月1日发表的国情咨文具有“特殊的、划界的性质”。
报道称，普京今年发表国情咨文的时间长达1小时55分钟，创历年来最高纪录。国情咨文内容分两大部分，第一部分主要谈社会经济发展，第二部分涉及俄罗斯国防和国际安全问题。
报道称，普京提出了未来6年的经济发展目标：俄罗斯的经济增速应当超过世界经济平均增速；到本世纪20年代中期，俄经济要稳居世界前五，人均GDP要比目前增长50%，贫困人口至少减少一半；劳动生产率每年提升幅度不小于5%，10年内与世界主要经济体持平；未来6年俄非原材料、非能源产品出口应当翻一番，年出口额应达到2500亿美元（约合15891亿元人民币）；到2024年，每一个人口超过250人的居民点都要建成光纤通信网，全国基本实现宽带全覆盖。
普京表示，俄将大力发展远东和北极地区的交通运输设施，未来6年贝阿大铁路和西伯利亚大铁路货运量要增长50%，达到1.8亿吨；北方航道货运量要增长至现在的10倍，达到8000万吨。
报道称，普京承诺，未来6年投入医疗卫生的支出要超过GDP的4%，力争接近5%；要确保每名公民每年至少接受一次医疗检查；到20年代末，俄人均寿命应超过80岁。
另据法新社3月1日电报道，总统普京3月1日发表国情咨文指出，他力求在今后6年内将俄罗斯的贫困人口至少减少一半。
普京说，“未来6年（我们应该）将贫困人口至少减少一半”，并说，俄罗斯生活在贫困线以下的人口已经从2000年的4200万人减少到目前的2000万人。
报道称，普京在克里姆林宫发表的国情咨文中概述他未来6年的政策。
报道称，他3月1日的咨文聚焦国内事务。他说，未来几年对俄罗斯是“决定性的”。
他说：“所有事情都必须以俄罗斯和俄罗斯人的福祉为依归，我们必须在这方面有所突破。”他呼吁通过科技上的努力，来改善俄罗斯的生活水平和经济。
展示“独一无二”新型武器
据美联社3月1日报道，俄总统普京3月1日宣布，俄罗斯已经测试了一系列无法拦截的新型战略核武器，这一技术突破将大大提高俄罗斯的军事水平，并提升克里姆林宫在全球的地位。
报道称，普京在国情咨文演讲中说，这些武器包括世界上绝无仅有的核动力巡航导弹、核动力无人潜航器和新型高超音速导弹。他说，新武器的研发会让美国领导下的北约导弹防御系统“毫无用处”，并将有效遏制阻挠俄罗斯发展的西方势力。
他说：“我想告诉所有在过去15年里煽动军备竞赛的人，所有试图获得对俄单边优势的人，以及所有实施非法制裁、企图遏制我国发展的人：你们想阻挠的那些事情都已经发生了。你们没有遏制住俄罗斯。”
报道称，他表示，2017年秋天试验的这种核动力巡航导弹具有无限射程、高速和高机动性等特点，能够突破任何导弹防御系统。他说，高速无人潜航器也具有“洲际”航程，且能够携带核弹头，可瞄准航母和海岸设施，其作战纵深和高速特点使敌方无法拦截。
普京说，另一种新武器是洲际高超音速导弹，其飞行速度可达20倍音速，打击效果“如同一颗陨石，就像火球一般”。
另据塔斯社3月1日报道，普京在3月1日发表的国情咨文中说，俄罗斯已经建成现代化、精简、高科技的军队。他说，俄正在研制最新战略武器系统来应对美国单方面退出反导条约并在其境内外部署战略武器。他指出，介绍的每种武器都是独一无二的，所展示的俄军事实力将让所有侵略者清醒过来。
报道称，普京表示，俄罗斯研制出可以安装在巡航导弹上的小型核动力装置。他说，携带核弹头的巡航导弹轨道变幻莫测，射程几乎无限，现在和未来的所有防空反导系统都对它无可奈何。世界上还不存在与其相似的武器。
他指出：“2017年年底成功发射了核动力巡航导弹，这让我们得以转入全新武器的研制，即配备核动力导弹的战略导弹系统。”
报道称，普京还用视频短片展示了其他最新武器，包括“匕首”高超音速空射导弹系统、“萨尔马特”战略导弹系统、无人潜航器和战斗激光装置。普京表示，俄军近年来开展了大量工作，现代化武器装备程度提高了2.7倍。
普京在国情咨文中还说，对俄罗斯及其盟友使用任何威力的核武器都将被视为对俄罗斯的核攻击，并将立刻遭到反击。他强调，“任何人都不应对此有所怀疑”。
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