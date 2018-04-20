俄记者称叙利亚化武袭击视频造假：小男孩讲述如何摆拍

俄媒称，俄罗斯《共青团真理报》随军记者来到叙利亚杜马镇，以西方记者的视角观察了这里，并且找到了这出化学武器大戏的人证——在武装分子那段轰动一时的视频中出现的男孩，他毫发无损。
俄罗斯《共青团真理报》4月19日刊登了记者亚历山大·科茨的采访报道，题为《叙利亚化武袭击大戏花了几个枣》。
报道称，记者早上来到杜马镇，在岗哨值勤的叙利亚普通士兵亲切地向记者们招手。他们应该更警惕些，因为这里的市民未必忠于军方。
记者走进路边的一处建筑，据俄军方说，这里是恐怖分子的化学实验室。顺便说一句，当地人似乎对俄军很有礼貌。在恐怖分子退散后，他们立即在这里开展了人道主义行动，就像在所有被解放地区所做的那样。不过，这不能为他们支持用氯气毒害自己人民的政权辩护。
报道称，在一个巨大的地下室里，记者看到一大堆仪器、刻有“英国制造”字样的丙酮瓶和写着公式的日记本。看守这座实验室的叙利亚士兵说，恐怖分子就是在这里制作有毒物质，特别是芥子气的。记者还看到了一个氯气罐，与白盔组织在照片中展示的一样，据说它从房顶掉下来砸到了床上，然后被发现。这床看起来很坚固。
一名战士指着一些瓶罐和袋子说：“他们还在这里存放制作炸弹的材料，这是硝酸铵和其他辅料……”一堆货车校准轴在另一边单独放着，恐怖分子把它们切割后用来制造迫击炮。
报道称，地下室下方有很多条一人高的隧道，通往市内各街区。回到地面后，记者遇到了问题。没有人能解释氯气弹是在哪里爆炸的，据说它杀死了75人。记者走进一个又一个营地，反复询问了当地居民……如果在埃及，精明的生意人恐怕已经开始带旅游团参观这些“景点”赚外快了。但这里的人们只是说，当天（4月7日）在离镇中心医院不远的地方好像发生了爆炸，很多伤员进了医院。
于是，记者来到这座医院。接待室人来人往，长椅上躺着人，医生正在给人处理伤口、打石膏和注射……一条卷起来放在角落的橙色软管引起了记者们的注意——这东西似曾相识，这就是用来给氯气中毒者浇水的管子。
报道称，年轻的巴拉·巴德兰医生把记者给说糊涂了，他说：“4月7日我们医院没有收治任何一名中毒患者。不过，确实来了一些人用软管给自己浇水，但他们没有任何症状。当天有几栋楼被炸毁并起火，烟尘让很多人呼吸困难。我们向被送来的人提供了帮助，然后突然有人喊：化武袭击！化武袭击！于是人们开始给自己浇水，事实上没有任何这样的迹象。”
难道残酷的叙利亚肃反人员恐吓了这名医生让他说假话？或许他的家人成了人质？记者走到街上，开始询问路人。身边既没有叙军，也没有俄军，他们应该没什么可怕的，但所有受访者都对化武袭击一无所知。
一个穿着米色衬衫的男子说：“我就住在这里，三楼。我什么也没感觉到，什么也没闻到，这是一派胡言。我在这里住了7年，什么都知道，没有人受伤。袭击就发生在附近，但没有有毒物质。”
在撒满弹片的路边，一群男人争先恐后地说：“这里发生的普通袭击，和化学无关。”
脑海中画风骤变的西方记者此刻应该作何感想？轻松、失望还是气愤？
报道称，记者还找到了一名在白盔组织的短片中出现的男孩。在短片中，他面色苍白、惊慌失措，有人在努力给他浇水洗脸、洗手……
11岁的哈桑·迪亚卜对记者说：“水是冷的，我感到害怕。我和妈妈、姐姐起先呆在防空洞里。突然来人几个人，命令我们从地下室跑去医院。还没等我们进去，就有人开始用水浇我们，不知道为什么，我一点儿也没病。”
就在那时，发现亲人不见踪影的奥马尔·迪亚卜找到了自己的妻儿。奥马尔说：“当时那里什么事都没有，我也没感觉有任何气体。我走进医院，看到有人在摄像，但我的家人一切安好，然后他们给了我们一些枣和饼干。”
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