外界对朝鲜停止核试谨慎乐观

外媒称，朝鲜21日宣布，它将停止发射导弹和引爆核弹，甚至将关闭核试验场，这份声明引发了一系列强烈反响。
特朗普称危机“远未结束”
据路透社4月22日报道，美国总统特朗普22日说，朝鲜核危机“远没有结束”。这一说法淡化了他此前对朝鲜宣布暂停核与导弹试验并废弃核试验场地表示欢迎的态度。
他在“推特”上说：“朝鲜问题远没有结束，也许能得到解决，也许不能——只有时间能告诉我们。不过我现在所做的工作早就应该有人做了。”
另据德国之声电台网站4月21日报道，经过了数年的威胁以及军事实力的展示后，朝鲜如今出人意料地宣布停止该国备受争议的核试验和导弹试射。分析人士对平壤宣布的这一决定持谨慎乐观态度。
“这当然是一个积极的发展，”美国特洛伊大学的东北亚问题专家丹尼尔·平克斯顿说，“对于朝鲜重返此前的无核化承诺来说，这是必要但非充分的前提条件。”
此外据美国《洛杉矶时报》网站4月21日报道，一周来，朝鲜作出了一系列令人瞩目的让步。
韩国釜山大学的政治学教授罗伯特·凯利说：“朝鲜是否真的变了？韩朝之间是否有一些我们不知道的幕后交易？我们不得而知。这一切都正在迅速发生。”
又据美国《华盛顿邮报》网站4月21日报道，伍德罗·威尔逊中心的研究员帕特里克·麦凯克伦说：“朝鲜在同韩国与美国的峰会之前单边作出的各种让步中，没有比这更好的了。”
报道称，朝鲜发表声明后不久，特朗普就发出了有关朝鲜声明的“推文”。这让一些分析家猜测，特朗普是否已经事先知道朝鲜要发声明。这显示，华盛顿和平壤之间的秘密渠道正在发挥作用。
据英国《卫报》网站4月21日报道，朝鲜宣布它将停止测试核装置和导弹，并承诺关闭核试验场。如果这是真的，这就是重要的进展。但人们应该以谨慎乐观的态度来对待它。
报道称，过去朝鲜也曾面临突破性的转折点，结果却以失望告终。
报道称，重要的问题在于，现在朝鲜为什么如此行事——不但在核与导弹试验问题上，而且在其他领域，它都愿意让步。自然会存在很多怀疑，但如果平壤是认真的，这看起来就像是朝鲜政策中的一个真正变化。
鸽派说，朝鲜已经真正作出改变，当愿意会谈的韩国政府当政时，这些会谈就可能发生。
美国总统特朗普和鹰派人士则说，他的“极限施压”运动迫使朝鲜走上谈判桌。
报道称，对朝鲜意图的真正测试——放弃目前的核武器——尚未进行。这将是评判即将到来的美朝峰会和韩朝峰会的基准。
半岛无核化短期难实现
据俄新社4月21日报道，接受俄新社采访的专家们认为，朝鲜宣布放弃核导试验为朝韩和朝美谈判创造了良好氛围，但目前朝鲜半岛无核化实现的可能性不大，过程将耗时良久。
俄罗斯科学院东方学研究所东南亚、澳大利亚和大洋洲研究中心主任德米特里·莫夏科夫认为，平壤的声明是认真开展谈判的“正常准备工作”。
莫夏科夫说：“我认为，朝鲜这样做是自然而然的，这是为谈判创造良好气氛。朝鲜表明它作好了谈判的准备，并且在打造能最大限度促使谈判成功的局面。”
报道称，但与此同时，朝鲜领导人“仍然不打算放弃他们取得的成就”。
莫夏科夫解释说：“朝鲜相当明确地指出，它完全不打算消除在加强国防能力方面取得的成就，即研发出的核武器。核武器仍是朝鲜在谈判桌上最重要的王牌。这种态度一方面算是非常妥协，但另一方面，由于韩国人和美国人的目标是让朝鲜承诺取消核计划，并由此实现朝鲜半岛无核化，所以谈判将非常艰难。”
他还说，目前这是朝鲜的总体谈判立场，会谈中“将会有很多与经济、合作、发展朝韩关系计划相关的细微之处”，“朝鲜会展现出一定的灵活性——既要宣示其立场，又要不遗余力地确保谈判能在正常气氛中进行”。
俄罗斯科学院美国和加拿大研究所军事政治研究中心主任弗拉基米尔·巴秋克也认为，平壤虽然没有放弃核和导弹方面的实力，但上述决定营造了良好的氛围。
这位专家说：“毋庸置疑，这是朝着正确的方向发展。这意味着双方逐渐从互相威胁和示威转而回到谈判桌上，这一点非常好。该决定不仅得到华盛顿的欢迎，也受到北京、莫斯科、首尔和东京的赞赏。这当然是朝鲜领导人朝正确方向迈出的一步。”
至于朝鲜宣称要保留核导实力的意向是否会在与致力于实现半岛无核化的美国的谈判中造成困难？莫夏科夫表示，现阶段仍不要指望朝鲜半岛能迅速实现无核化，在即将举行的谈判中不大可能就无核化达成一致，但如果未来在朝鲜半岛紧张局势缓解的基础上，朝鲜与韩国等邻国的关系大局也发生变化，无核化届时就有望实现。
莫夏科夫说：“无核化是一个全球性目标，但还有大量战术问题需要解决，然后逐步朝这个全球性目标推进。在当前情况下，我认为，无核化是不现实的。”
他认为，如果朝韩逐渐和解，信任和相互依赖的氛围得到增强，“在朝韩融洽接触一段时间后，形成另一种政治氛围，到那时也许就能朝无核化前进了”。
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