中美贸易紧张形势带来风险 新加坡需谨慎调整政策：金管局

新加坡4月27日电，新加坡金管局周五表示，周五表示，美国与中国之间贸易紧张关系的升级对新加坡经济带来风险，也是促使金管局在上次会议上”谨慎调整”货币新政策的原因之一。
金管局本月稍早收紧货币政策，为六年来首次，对基于汇率的政策模型三大参数之一进行了调整。
美国不但对进口钢铝课以关税，而且还威胁到要对多达1,500亿美元自中国进口的商品征税。北京方面也公布了报复性关税清单。
不过无论是华盛顿还是北京方面，都没有就采取措施给出确实的时间，因此还存有一丝希望，即双方能达成折衷，将影响降到最小，而且亦会降低对亚洲其他国家的连带影响。
新加坡总理李显龙曾表示，中美贸易纠纷会对新加坡带来”很大的负面影响”。新加坡通常被视为是全球经济的风向标，因该国出口相当于其GDP的200%左右。
“风险因素已经显现，这些因素可能对国内经济表现造成影响，”金管局表示。
“具体而言，中美两国互相加征关税以及威胁对广泛的商品进一步采取行动，构成新加坡经济增长可能低于预期的风险。”（路透）
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