新加坡私人住宅价格飞涨，组屋价格连续跌 房地产面临惊天变局

新加坡房地产出现惊天变局，私人住宅受到追捧，而政府组屋则乏人问津。行内人士认为，这是因为新加坡的买房者结构出现改变导致私人住宅和政府组屋价格背离的情况出现。
上个星期五，当局公布的数字显示，新加坡的私人住宅的价格已经连续三个季度上扬。与此同时，新加坡的组屋转售价则是连续六个季度下跌。
新加坡市区市区重建局公布的数据显示，今年第一季度的私宅价格指数环比上升3.9%，到144.1点，增幅是近8年来最大的。其中，有地私宅价格上涨1.9%；非有地私宅起4.4%，增幅都比前一季大。核心中央区的非有地私宅价格上涨5.5%；其他中央区也上升1.2%；中央区以外的大众市场涨5.6%。
而第一季度的组屋转售价指数跌0.8%，到131.6点。成交的转售交易达4458宗，比前一季少了1280宗。
分析师们认为，今年全年新加坡的私人住宅价格会上涨7%至17%，而租金则预料上升2%至8% 。
针对组屋价格下跌，分析师则指出，主因是一些屋主正在急于出售他们现有的组屋。这包括第二次预购组屋的人士、买了执行共管公寓而公寓即将竣工，他们必须在半年内脱售现有的组屋。还有就是一批提升到私人住宅的人士也急着脱售现有组屋单位。
新加坡拥屋者出现结构性转变
不过，一些行业内人士则指出，新加坡私宅市场和组屋市场价格背离的情况还会持续一段时间。这主要是因为拥屋者的结构发生了改变。
新加坡年轻人越来越不愿意按照传统的方式首先购买政府组屋。
这中间有很多原因。
一是因为组屋价格其实现在也不低，组屋的升值空间已经很有限了；相比较而言，私人住宅则有较大的升值空间。这导致年轻人一上来就直接以私人住宅为拥屋首选。
第二个因素是，以前政府组屋一般靠近各种交通设施和购物市场，超市、便利店都很方便，公寓则距离这些生活设施较远。但现在年轻人喜爱网购，根本不在乎住宅是否距离设施的远近，尤其是远离设施的公寓还能取得更多的安静。同时，交通方面，就算不买车，利用网约车，交通也不是太大问题。
第三个因素则是年轻人的从众心理。一旦自己的亲友同事都购买私人公寓，他们也会购买，否则会觉得面子过不去。
这些因素导致新增首次购物者购买私人住宅者众多，推高了私人住宅的整体价格。
一位行业人士告诉南洋视界，在很多年轻人眼里，买组屋是老一代人的思维了，属于过时了。
而年长一代，也可能子女不和自己住在一起，而不需要较大的组屋，而选择脱售。这也会导致市场上转售组屋价格的下行。
组屋价格会跌到什么时候？
政府组屋是新加坡政府“居者有其屋”理念下开发的，相当于中国的经济适用房。新加坡人口的80%居住在政府组屋中。
政府组屋让新加坡工薪阶层能较容易地拥屋，而私人住宅则是有进一步提升住宅品质的人士所购买。政府组屋也平抑了整体房地产市场的价格。
目前出现的私人住宅和政府组屋价格背离的情况虽然还会持续，但组屋价格逐步下跌，反倒会增加购买的吸引力。在这种情况下，一旦价格背离趋势放缓，出现黄金交叉的时候，组屋价格会趋于稳定，并彰显其投资价值。
另外，一些公寓集体出售的私宅屋主，也可能会转投政府组屋，毕竟政府组屋距离交通与购物设施较近是个非常大的优势，尤其对年长人士来说。
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