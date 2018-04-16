驻叙俄军干扰美军无人机卫星定位系统 或致其坠毁

据美国《大众机械》月刊网站4月12日报道称，俄军正在积极尝试对叙利亚上空的美军无人机实施干扰，通过干扰全球卫星定位系统信号的发射破坏飞行行动。干扰行动“严重影响”美无人机行动，但尚不清楚到底有多严重。
报道称，美国全国广播公司（NBC）援引4名五角大楼消息人士的话说，干扰行动始于几周前，在叙利亚政权疑似对反对派占领的古塔地区发动化武攻击后不久。据报道，俄军干扰无人机来阻止美军收集情报。
报道说，干扰设备由俄军研发，非常尖端，甚至足以影响带有反干扰技术的导航设备，也非常有效，足以影响加密通信。加密让干扰无人机的控制系统和传感器输出变得困难。美国防部不愿透露俄军的干扰是否造成无人机坠毁。
目前尚不清楚哪些无人机受到干扰，但美媒称受到干扰的是小型无人机，并非“MQ-9”无人机和大型无人机。美媒称，俄军的干扰设备虽然有效但作用范围有限，因此大型无人机完全可以在干扰设备上空飞行。此外，正如美国《海事行政》杂志指出的，大型无人机还有备用惯性导航系统，并不完全依赖卫星定位系统。俄军的干扰可能影响小型战术无人机，比如RQ-7“影子”无人机和“扫描鹰”无人机。
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