德身价百亿富豪在瑞士滑雪失踪 家人宣布放弃搜救

据德国《明镜》周刊15日消息，德国零售帝国滕格尔曼集团（Tengelmann Group）法定继承人及首席执行官卡尔-埃里温•豪布（Karl-Erivan Haub），自4月10日在瑞士马特洪峰乘坐缆车出行滑雪之后，再也未返回此前已登记入住的瑞士策尔马特度假村的酒店。4月14日，豪布家人发表声明称，已放弃搜救。
报道称，瑞士瓦莱州警察局发言人15日表示，豪布仍幸存的希望已消失。当地救援局局长Anjan Truffer也表示，天气不好，搜救风险较大。人们必须等到天气好转后才方便展开救援。
豪布的家人上周五（13日）发表声明称，已经放弃搜救。豪布家人在声明中写道：“在冰川地区的极端气候条件下超过一星期后，已毫无生存机会。”
另据“瑞士资讯”消息，意大利滑雪度假地瓦莱达奥斯塔谷（Aosta valley）山地救援服务中心负责人法弗雷（Adriano Favre）在接受瑞士媒体采访时表示，现年58岁的豪布此行是独自滑雪出行。鉴于距离他失踪的区域3800米处有冰川，因此不排除他跌落进冰川裂缝里的可能性。
豪布堪称一名经验颇丰的滑雪者及登山健将。他出生在美国华盛顿州塔科马，与兄弟克里斯蒂安（Christian）自2000年开始共同接手执掌家族企业。粗略估算，整个家族财富已超过35亿欧元。
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