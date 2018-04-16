吉布提：“非洲新加坡”

两架战斗机从吉布提的国际机场起飞，轰鸣着飞向远方。这个非洲小国正迅速成为全球战略军事和航运前哨基地。
不远处，美国在非洲唯一的常设军事基地莱蒙尼尔军营的正前方，停着一架运输机，运输机上方飘扬着一面巨大的美国国旗。该军营驻扎着约4000名美军官兵。
吉布提，这个位于非洲之角的干旱国家，人口不到100万，它也变成了中国、法国、意大利和日本的军事前哨基地。吉布提是日本二战以来的第一个海外基地。
包括沙特阿拉伯在内的其他国家，也对吉布提所处的关键位置表示出了兴趣。从阿拉伯半岛越过曼德海峡就是吉布提，它还位于世界上最繁忙的一条航道上。旨在成为全球航运强国
在这个被称为“非洲新加坡”的国家的混乱街道上，美国和中国之间争夺影响力的斗争是显而易见的。
在被美国总统特朗普解职前，时任国务卿蒂勒森上个月访问非洲时造访了吉布提，并指出了它在打击与邻国索马里的青年党极端组织有关联的“基地”分支机构和该地区“伊斯兰国”组织的斗争中具有的重要性。
美国在索马里和也门执行无人机任务时，无人机是从吉布提起飞的。但在上周一架飞机坠毁、一架直升机在降落时受损后，美军暂停了空中行动。
中国在海外的第一个军事基地(去年人员已部署到位），离美国在这里的军事基地仅有几英里。美国国防部非洲司令部司令托马斯•瓦尔德豪泽将军今年早些时候曾预言“还会有更多(中国军人来这里)”。
据美国约翰斯•霍普金斯大学的“中非研究倡议”说，中国在吉布提的经济利益也很强劲，吉布提近年来从中国进出口银行借款多达9.57亿美元，用于资助几个项目。
中国在吉布提与毗邻的埃塞俄比亚首都之间修建了一条新的电气化铁路。埃塞俄比亚是非洲人口第二多的国家，也是非洲经济发展最强劲的国家之一。吉布提的目标是成为全球航运强国。
增速最快的经济体之一
吉布提港口和免税区管理陆主席阿布巴克•奥马尔•哈迪在—次采访中说：“我们坐落在世界上最繁忙的两条航道上。我们正在为更广泛的地区提供服务，包括世界上一些发展最快的经济体。”
他把吉布提（一个基本上由穆斯林组成的国家)称为一个动荡地区稳定的样板。吉布提还是世界上增长速度最快的经济体之一，世界银行预测它今年的增长率将达到7%。
根据官方数据，吉布提目前正在投资150亿美元，用于将该地区与全球贸易线路连接起来的当地基础设施项目，其中包括扩建港口、改善公路和铁路线路以及修建新机场。
官员们说，吉布提港口目前的总吞吐能力为每年1800万吨，新的多哈雷多功能港口——吉布提港务局和中国招商局港口公司去年5月开通的一个斥资5.9亿美元的合资项目——已经在满负荷运转。它是不同于多哈雷集装箱港口的一个单独实体。
大型基建提升国际形象
现在，官员们正在寻求成立一个名为吉布提国际自由贸易区的新项目，该项目预计将是非洲同类项目中最大的一个。
港务局主席哈迪说，一旦完工，该项目将占地4800公顷，总投资超过35亿美元，第一阶段工程预计在年底前完成。
官员们希望这些雄心勃勃的基础设施项目不仅能提升吉布提的国际形象，还能帮助它还清大量债务。
在蒂勒森访问吉布提期间，外交部长马哈茂德•阿里•优素福承认，吉布提的债务总额约占其国内生产总值的84%，其中大部分债务借自中国。
他说：“债务的负担很重，我们已经意识到了。但让我告诉你们吧，债务目前是可控的。”
吉布提居民说，由于国际军事和航运利益不断增长，尽管该国的失业率接近40% ,当地的商业却在蓬勃发展，而且建筑工地和新修道路点缀着这座城市。经济增长吸引了来自印度、也门、海湾国家和其他地区的企业家。
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