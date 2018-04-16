境外媒体称马克龙邀功：法说服美国对叙有限打击

境外媒体称，法国总统马克龙15日接受数家法国媒体两小时电视专访时邀功说，是他说服了特朗普在叙利亚留下一小支美国地面部队，尽管特朗普公开宣称将从叙利亚撤军。
据台湾联合新闻网报道，他说：“我们说服他留下来是必要的。我向你们保证，我们已经说服他，有必要长期留下来。”
马克龙表示，法国也说服特朗普，美英法联合空袭必须局限于化武研发和储存场址。
报道称，然而美国官员15日不肯证实此事。美国在叙利亚大约派有2000名兵力，为的是打击极端组织“伊斯兰国”，不涉入叙内战。在联合空袭前，特朗普公开表示要立即撤军。他的顾问敦促延后，特朗普给他们五到六个月完成撤军。
另据俄罗斯卫星通讯社4月16日报道，据法国总统马克龙称，法国说服美国总统特朗普不要离开叙利亚，并在4月16日仅对该国化学设施发起导弹打击。
马克龙在BFMTV电视台直播时称：“我们还说服他把打击限于化学设施。”
他还指出，巴黎劝服华盛顿留在叙利亚。法国总统补充称：“十天前特朗普总统称，美国打算放弃在叙利亚的义务，我们说服他留在那里。”
此前特朗普表示，美国可能“很快”离开叙利亚，而将由“其他人管”这个烂摊子。白宫没有解释特朗普的话是即兴说的还是证明美国政策将发生转向。
马克龙还指出，法国拟定了叙利亚的政治解决方案。他强调称：“我们应为叙利亚人民提供叙利亚的持久解决办法。”
报道称，美国、英国和法国4月14日早上打击了叙利亚政府设施，他们认为，这些设施被用来生产化学武器。北京时间8时42分至10时10分，美国、英国和法国发射了百余枚巡航导弹和空对地导弹，大部分导弹在飞向目标时被叙防空武器击落。俄罗斯没有动用武力，但追踪了所有发射。俄罗斯总统普京称打击是针对主权国家的侵略行为。
报道称，早前西方指责叙利亚政府使用化武袭击东古塔区的杜马镇。莫斯科方面驳斥了关于疑似叙军方使用氯气弹的消息。俄外交部表示，抛出叙军使用化武这一谣言的目的是庇护恐怖分子，并为外部势力可能发动武力攻击找借口。
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