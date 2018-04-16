新加坡总理李显龙认为中国必须有自己的发展模式 不必变得像美国

新加坡《海峡时报》4月13日刊文称，新加坡总理李显龙12日说，在中国变得越来越强大、全球雄心和抱负也变得越来越大之际，世界正密切关注现代中国将变成一个什么样的国家。
文章称，李显龙还说，世界最终将看到中国变成什么样子取决于中国应对和处理危机和机遇的方式以及如何与他国合作和处理与他国的冲突。
他指出，与此同时，中国独特的情况要求它拿出自己的模式来给予民众长期的稳定与和平生活。它必须摸索着前进，“因为在一代接一代的领导人领导下，让13亿人口一代接一代地以一种可持续的方式稳定和平地生活，这在世界上是没有先例的”。
文章称，李显龙在出席星展银行洞悉亚洲论坛领袖对话时强调了中国面临的挑战。作为主持人的新加坡淡马锡集团可持续发展及企业管治部联席总裁胡以晨提问，是否存在国家发展和政治体制的通用标准。
李显龙指出，中国历史显示了它要像新加坡那样建立一个不同于西方的发展和政治体制模式必须克服的障碍。
李显龙说，不存在通用的体制，各国有各国的困难。他以美国造成深刻分歧的两极分化情况和欧洲反对移民和开放的民粹主义情绪为例。
但他说，美国希望中国变得像美国。如果不这样，那美国人就会担心中国是否将变得不友好和不合作。
他还说：“中国为什么要变得像美国？……中国没有期望美国变得像中国，因此在这个期望中没有对称性。”
文章称，李显龙希望随着越来越多的中国人到海外留学和旅游以及两国学者和领导人之间更多地交往，这种情况会改变。
中国表示，打算成为一个能捍卫自身利益、照顾他人利益和在全球经济中发挥建设性作用的国家。
李显龙说，但只有通过如何应对和处理危机和机遇、如何与他国合作和处理与他国冲突，才能看到中国最终将变成什么样子。
他说：“然后你将知道中国在21世纪将变成什么样的国家和将如何发展。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost