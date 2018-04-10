鹰派博尔顿就任美国家安全事务助理 专家担忧：很危险

日媒称，美国前常驻联合国代表博尔顿9日就任辅佐总统特朗普外交与安全政策的总统国家安全事务助理。美国政府力争在5月底前举行美朝首脑会谈，另一方面与中俄两国的矛盾激化。以立场强硬著称的博尔顿的就任，或给美国外交掀起波澜。
据共同社4月9日报道，不同于前任麦克马斯特多次与特朗普意见相左，博尔顿在媒体多次发表支持特朗普的言论。通过近期的人事调整使身边皆为自身支持者的特朗普被指可能加强自以为是的姿态。
小布什政府时期作为副国务卿推动伊拉克战争的博尔顿好战的观点，令美国外交专家等担忧称“很危险”。
报道认为，随着美中贸易摩擦的加剧，持亲台湾立场的博尔顿的参政将成为美中关系的不稳定要素。
报道称，曾炮轰否认干预2016年美国大选的俄罗斯总统普京是“骗子”的博尔顿势必将加大对俄施压。很多观点认为，他将支持美国退出奥巴马政府签订的伊朗核协议。
报道称，特朗普执政约1年零3个月以来，白宫国家安全事务助理这一要职已迎来第三任。高官丑闻频发，而博尔顿自身政治团体被曝与疑似非法利用脸书（Facebook）个人信息的英国企业签约，亦是隐患重重。
白宫8日发布消息称，国家安全委员会（NSC）发言人安东将辞职，不清楚这是否与博尔顿存在关联。
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