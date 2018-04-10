韩国经济没得到“大哥”罩着 危机却常因美国而起

韩国《亚洲经济》4月9日发表题为《韩国经济没得到“大哥”罩着 危机大部分都因美国而起》的报道称，贸易保护主义的抬头将对韩国出口造成打击，继而影响到韩国经济的整体发展。美国对韩国产的洗衣机及光伏电池组产品实行紧急进口限制措施后，近日韩国也宣布对4.8亿美元规模的美国产品征收报复性关税。韩美间贸易纷争加剧。而有分析认为，美国最早是因为中国产品才盯上了光伏电池问题，近来中美贸易摩擦“你来我往”，若持续升级，可能会连锁引发韩国与美国间的更多贸易摩擦。
报道称，美国方面将于17日发表汇率报告书，此前曾“恐吓”称将密切关注是否将韩国列为汇率操纵国。为了避免遭到美国的制裁，韩国政府只能眼看着汇率下跌。而汇率下跌后，出口产品的价格将上涨，对韩国出口企业而言将更加不利。有分析称，韩元对美元汇率下降1%，韩国的总出口额将减少0.5%。
报道称，上月韩国与美国的政策利率开始逆转，也将成为韩国经济增长的不利因素。利率长期逆转，不仅会对汇率、利率等金融市场产生影响，同时还可能会造成资本的大规模外流。并且，美国提高利率会加重企业的利息负担，长此以往也会对出口造成不利影响。韩国央行12日将决定是否加息，但考虑到韩国经济的整体状况，冻结利率的可能性较大。
报道称，韩国国内消费不振的情况也没有明显好转。最低时薪上调虽然增加了家庭收入，但也带来了物价上涨、裁员等一系列问题，带动消费的效果并不明显。
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