中美贸易摩擦令资管巨头不安 股市债市或将动荡

英媒称，如果美国与中国爆发全面贸易战，那么股市可能暴跌50%，美国国债市场将陷入动荡。
据英国《金融时报》网站4月7日报道，适逢美中紧张关系升级之际，法国巴黎银行资产管理公司发出了上述警告。特朗普总统5日表示美国将考虑再对来自中国的1000亿美元进口产品加征关税，加剧了已经令全球金融市场陷入震荡的贸易争端。
报道称，法国巴黎银行认为，如果特朗普政府决定要对中国展开攻势凌厉的贸易战，那将引发关于中国是否可能抛售它所持有的1.2万亿美元美国国债并将外汇储备转化为其他货币的问题。
报道认为，如果中国政府这样做的话，那将会推高美国债券收益率，并给美元带来压力，同时也会对中国的银行构成风险。后者利用欧洲美元市场作为资金来源，积极扩大资产负债表。
据报道，法国巴黎银行认为，美中爆发全面贸易战的可能性“很低”，因此无需马上将投资组合转为全面防守战略；但是，贸易环境风险加大，投资者应采取措施以防范震荡加剧及全面抛售威胁。
《金融时报》称，英国安石集团研究部主任、新兴市场专业经理简·德恩认为，特朗普单方征收关税的政策，反映了1929年美国股市崩盘后形成的贸易关系开始崩塌。
德恩说：“特朗普执政下的美国看来执意要放弃西方繁荣所依靠的如此重要的支柱——自由贸易。”他还说，欧洲经济体也可能遭到美国保护主义的伤害。
他说：“时机太糟了。欧盟刚从欧元区债务危机中抽身。英国同样容易受到美国保护主义的伤害。”
据报道，上周，全球金融市场普遍出现震荡，尽管决策者试图打消投资者的疑虑。
世界第一大资产管理公司贝莱德投资集团敦促客户保持冷静。
贝莱德投资集团全球首席投资战略师理查德·特尼尔认为，美国针对从中国进口的产品采取的措施是“谈判的开局之招”，而不是全面贸易战的开端。
“我们认为，中国会努力解决对美贸易失衡，在中期阶段开放市场。”
特尼尔还说，如果美国采取更强硬的措施，致使中国实施报复措施或人民币大幅贬值，那么贝莱德投资集团可能调整投资仓位。
瑞银财富管理公司全球首席投资官马克·黑费尔说：“严重混乱的风险仍然存在，一些言论可能加剧市场动荡。”
瑞银告诫客户继续投资，因为全球经济增长和公司收益仍对股市进一步上涨形成支撑。但是，瑞银也正采取更具防御性的投资策略，包括增持10年期美国国债以及买入日元。它认为，如果股市继续下跌，日元会表现较好。
报道称，据数据供应商新兴市场证券基金研究公司统计，3月最后一周，美国短期政府债券基金吸引了大量投资，说明部分投资者已采取较为防守的姿态。
瑞士GAM基金公司投资经理汉斯·乌尔里希·约斯特认为，贸易战可能带来投资机会，但并非是以特朗普所希望的那种方式。
约斯特认为，美国40年来投资不足，已经导致钢铁生产设施“低效、落伍并且无力（与海外对手）竞争”，不论是否征收关税。
报道称，美国征收关税可能会给欧洲的钢铁制造商带来机会，而美国的航空航天业、汽车产业及其他重工业却不得不承担更高的投入成本。
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