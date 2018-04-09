苏格兰政府首席大臣访华“做推广”：欲扩大对华饮食出口

英媒称，苏格兰政府首席大臣妮古拉·斯特金在即将展开对中国的正式访问之际，称赞苏格兰对华食品和饮料出口增长“令人吃惊”。
据英国《星期日泰晤士报》网站4月8日报道，她说，加强国际贸易联系对于促进经济整体增长、社会公平和人权十分重要。
斯特金说，中国市场对苏格兰的“兴趣正在增长”。
她说：“近年来，苏格兰对华食品和饮料出口增长令人吃惊，这不仅说明我们的食品和饮料品质高，也提醒我们，中国市场蕴藏着巨大机遇。”
斯特金说：“当然，食品和饮料并非贸易增长的唯一部门。去年，苏格兰所有经济部门对华商品出口总量增长了40%以上。”
她说：“我本周的访问是进一步向世界第二大经济体努力推广苏格兰的一个机会。这也将有助于深化苏格兰与中国之间历史悠久的文化、教育和旅游联系。”
报道称，斯特金访华的首站是北京，她之后还将访问上海和香港。
据报道，苏格兰对华出口量最大的商品是苏格兰威士忌，2017年的出口额达6100万英镑（1英镑约合8.85元人民币——本网注），比2007年增长45%。鱼类和海产品是最重要的出口食品，2017年出口额约为5000万英镑。
斯特金还说：“无疑，作为一个人口只有500万的地方，苏格兰的品牌国际知名度和文化影响力非常难能可贵。”
她说：“最大程度地利用好这些实力，对于我们未来的繁荣具有至关重要的意义。我们越是巩固海外联系和加深海外关系，越是有更多机会向世界推广我们的社会公平和人权价值。”
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