丹麦男子因违反马来西亚《反假新闻法》被定罪

据马来西亚媒体报道，一名声称马警方对凶杀案反应迟缓的丹麦籍男子30日被马法院判处7天监禁和1万林吉特（约合新币3200元）的罚款。这是首个因违反马《反假新闻法》被定罪的案件。
这名丹麦人名为萨拉赫·萨利姆·萨利赫·苏莱曼，现年46岁。他被控在4月21日一名巴勒斯坦讲师在马来西亚街头遇害后恶意发布虚假信息。在一段发布在社交媒体上的视频中，萨拉赫声称自己案发后打了多个电话报警，但警方花了50分钟才赶到现场。
马来西亚警察总长菲齐专门就此进行了反驳。他表示，警方在案发后不到10分钟便派巡逻车赶到了现场，萨拉赫的说法损害了马警方以及整个国家的声誉。警方随后于23日依据《反假新闻法》逮捕萨拉赫并展开调查。
萨拉赫已对相关指控认罪，并向马警方及公民表示道歉。
马来西亚国会本月早些时候通过了《反假新闻法》。按照该法，任何恶意制造、传播、转发假新闻的人，最高可被判6年监禁并处以最高50万林吉特（约合81万元人民币）的罚款。该法将假新闻定义为“任何完全或部分虚假的新闻、信息、数据及报告，包含文字、图片、音频或其他任何能够传达文字或概念的形式”。（新华社）
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