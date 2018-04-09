中国兴起服装租赁：“共享衣橱”成女性时尚解决方案

港媒称，中国电子商务行业的增长意味着，那里具有越来越多仅一键之遥的各种设计师品牌，即便对辨识能力最强的时尚迷来说也是如此。然而，中国正在涌现一群女性，她们寻求更临时性的时尚解决方案，正转向共享经济寻求解决办法。
据香港《南华早报》网站4月8日报道，过去的惯常情况是，中国的服装共享应用程序是为特别场合保留的选项，这些场合要求身着设计师长礼服以及携带与之搭配的手提包。负担不起奢华晚礼服全部所有权的女性，或者那些认为花大价钱购买一件自己只会穿一次的衣服不切实际的女性，订购了得到美国在线时尚租赁服务平台Rent the Runway启发的有关服务。
服装共享初创企业“衣二三”的市场和公关总监多丽丝·柯（音）说：“这是中国真正需要的东西。与美国相比，中国没有举办那么多派对或聚会的风气。在中国，更多的是日常着装。”
报道称，中国时装租赁平台“衣二三”和“女神派”以及新近成立的美国服装租赁平台Le Tote正竞相满足中国有追求的中产阶级对日常着装的这一需求。这些企业瞄准的消费者（大部分是千禧一代的白领女性）希望以比在实体店购买服装更低的成本和风险提升自己的形象，并增加自己服装的多样性。
多丽丝说，激起对共享而非购买服装的兴趣的因素之一是获得服装的难易程度。多丽丝说：“在中国买衣服非常难。要么你看到许多昂贵的服装——你买不起的顶级奢侈品，要么你可以从网上购买质量差的服装。在收到货品之前，你通常无法确认其质量的好坏或者尺寸是否合适。”
“女神派”创始人徐百姿说，尽管中国国内的收入在上涨，但可购性仍然是服装共享应用程序使用量的一个主要推动因素。
徐百姿说：“一线城市的许多职业女性刚开始购买‘轻奢侈品’，因为高端奢侈品会花掉她们月薪的20%到30%。”
徐百姿说：“她们仍然主要购买快速时尚品牌，因此我们的服务实际上是针对这些有追求的消费者。”
徐百姿说，快速时尚在中国的兴起明显改变了更年轻“女神派”用户的消费习惯，催生了渴望不断变换服装以跟上当前时尚潮流的一代购物者。
她说：“由于穿一件衣服的次数不再像以前那样多，她们占有一件衣服的成本变得越来越高。”
报道称，社交媒体的兴起也激发了对多样性的渴望。徐百姿说：“如果你浏览一个女孩子的微信朋友圈，你很少看到她穿同样的衣服。”
报道认为，对时尚品牌而言，中国的服装租赁服务是一大利好，因为它们给消费者提供了一个机会，以让他们熟悉仅使用网购服务时不一定会花精力尝试的服装和品牌。
多丽丝说：“这差不多就像一种感情关系。过去，你只能与一件衣服‘结婚’；现在你可以与一件衣服‘约会’，看看它是否适合你。实际上，你可以与100万件衣服约会，直到找到适合你的那一件。”
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