女子携带免费苹果下飞机 美海关要罚她500美元

据《福克斯新闻》（Fox News）4月23日报道，科罗拉多州一位女士将达美航空上一个免费苹果带下飞机，在入境美国时，被美国海关和边境保护局（CBP）查获，目前面临500美元（约3145人民币）的罚款。
当事人泰德乐克女士（Crystal Tadlock）表示，在从巴黎起飞的第一段航班快要结束时，空乘分发给乘客用塑料袋装好的苹果当点心。由于还要转机，她把苹果放进随身行李中，以便肚子饿时拿出来吃。
据报道，当到达美国通关时，她被随机选中接受海关检查。海关人员从她的随身行李中拿出了印有达美商标的塑料袋，问她里面的苹果是怎么回事。
泰德乐克解释道，这是来自达美航空的免费食物，并问是否能扔掉或吃掉苹果。然而，这一请求被海关人员拒绝并因携带未申报水果向她罚款500美元。
“他问我去法国是不是很贵，我回答是的，可我并不明白他为什么问这样的问题，”泰德乐克告诉福克斯记者，“后来他说，‘在我罚你500美元后，还会更贵’。”
泰德乐克说，比500美元罚款更严重的是，她将失去全球入境许可资格（Global Entry Status），未来她不能再以低风险旅客的身份，获得预先许可快速通关，入境美国。
泰德乐克表示她非常沮丧，她认为达美不应该给乘客发苹果，或者应该提醒乘客“不要把苹果带下飞机”。她还提出，海关人员看到苹果装在印有航空公司商标的塑料袋后，可以有不同的处理方式。
美国海关和边境保护局（CBP）发言人指出，所有的农产品入关前都必须申报。违禁品如果没有申报，就会被没收并加以处置。更重要的是，没有申报违禁农产品，若是非商业用途，并为初犯，罚款可能高达1000美元，如果判定是供商业用途，罚金会更高。
根据美国海关和边境保护局官网，“每一种水果或蔬菜都必须向CBP农业专家或CBP官员申报，并且必须出示并供检查。”
达美发言人在给福克斯新闻的声明中表示：“我们鼓励乘客遵守美国海关和边境保护局的政策和要求。”
报道称，泰德乐克女士将就罚金一事提出上诉。
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