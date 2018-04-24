美乌拟联手将俄挤出印度军火市场 加强技术合作

美国《防务新闻》周刊网站4月23日发表了题为《乌克兰和美国正在将俄罗斯踢出印度的防务市场》的报道。
乌克兰和俄罗斯的军工联合企业正在印度军火市场上展开激烈竞争。印度的采购占全球武器采购总量的12%，它对两国来说都至关重要，双方的竞争只会加剧。
新德里清楚俄罗斯的不可靠性和不确定性。印度明白西方制裁给俄罗斯国防工业带来严重影响，而且印度正寻求实现武器进口的多样化，与北约国家签署了越来越多的合同。
对印度来说，乌克兰正在成为一个至关重要的伙伴。新德里选择加大对乌克兰的依赖，以修复和改造苏式武器，这种武器构成了印度武装部队所有军事装备中的重要组成部分。
克里姆林宫利用一系列秘密的混合战术，试图诋毁乌克兰作为一个可靠和诚实的伙伴的声誉。俄罗斯定期开展宣传活动，散播有关乌克兰及其军工综合企业生产的产品不合格、腐败猖獗，并在世界各地从事非法武器交易等不实言论。
然而，尽管俄罗斯对乌克兰展开攻击，但乌克兰国防工业却在稳步扩大在印度军火市场上的存在，并逐步取代俄罗斯。
新兴的美印战略合作伙伴关系的一个重要方面就是军事技术合作。美国国防部长马蒂斯最近访问印度时强调美国加强这种合作的意愿。
现在断言俄罗斯将失去印度市场还为时过早。由于惯性以及印度武装部队使用的苏式和俄罗斯武器仍占很大一部分，莫斯科可能会在很长一段时间内继续充当印度的主要伙伴，尽管它在逐步丧失所占的市场份额。
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