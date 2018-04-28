全球哪个国家工作时间最长年假最少？BBC：居然是它

英媒称，根据经济合作与发展组织（OECD）的统计，韩国是发达国家中工作时间最长的国家。OECD比较了38个国家的数据，发现只有墨西哥和哥斯达黎加超过韩国。
据英国广播公司网站4月25日报道，韩国今年3月通过一项法律，把韩国人每周工作时间从最高的68小时减少到52小时。
韩国新法将于今年7月开始实施，它将首先从大公司开始，之后才贯彻到小公司。
报道称，该法律虽然受到来自韩国商界的反对，但韩国政府认为有必要推行这个新法。因为它对改善韩国国民的生活水平、创造更多的就业机会以及提高生产率都将有好处。
不仅如此，韩国政府还相信它甚至可以增加韩国的出生率。过去几十年来，韩国的生育率一直呈现显著下降趋势。
报道指出，根据OECD2016年的数字，韩国工作人员平均每人一年工作2069小时。OECD比较了38个国家的数据，发现只有墨西哥和哥斯达黎加超过韩国。
根据国际劳工组织的研究，通常是低等和中等收入国家的人工作时间比较长，但是韩国似乎打破了这一规律。这可能与以下因素有关：韩国劳动人口中自雇者比例较多、工资低、工作不稳定以及文化因素等。
而且，韩国也并不是富裕国家中唯一一个工作时间较长的国家。
报道称，日本人由于工作时间长出现的过劳死现象已经体现在语言中，日语中专门有一个词，就叫“过劳死”。
它专门指工人死于与工作有关的疾病，心脏病、中风或是由于工作压力而自杀等。
报道称，虽然日本职员平均每年工作1713小时并不是最高的。但是日本并没有相关法律规定每周最高工作小时以及加班的限制。
在2015-16年财政年度，日本政府登记在案的“过劳死”就有1456人。
劳工权益组织称，实际数字可能远比这个要高出许多倍，因为许多过劳死案例并没有上报。
报道指出，来自国际劳工组织的最新数据，亚洲是工作时间最长的大陆。亚洲许多国家（32%）对每周最高工作小时没有法律限制；即使有限制的国家（29%），门槛也比较高（60小时或更高）。
只有4%的国家遵守国际劳工组织的建议，实行48小时工作制或更少。
报道称，在美洲和加勒比海，34%的国家没有统一的每周工作小时时限。其中，美国更加糟糕。
与此同时，在中东国家每周工作60小时以上很常见。
报道称，但是在欧洲，除了比利时和土耳其之外，所有国家都规定每周法定工作小时不能超过48小时。
报道称，在非洲国家中，三分之一的雇员每周工作超过48小时，在坦桑尼亚，更是超过了60个小时。
2016年，瑞士银行瑞银集团还分析了全球71个城市雇员的平均工作小时。结果显示，中国香港位居榜首，香港人平均每人每周工作50.1小时。
其次是孟买（43.7）， 墨西哥城（43.5）， 新德里 （42.6） 和曼谷（42.1）。
报道称，墨西哥人除了工作小时长以外，还是世界上假期最少的国家。他们每年法定带薪假期不到10天。
但是，巴西的年假至少在20到23天左右。
报道称，印度更是没有每周法定工作小时的限制。此外，印度工作人员也没有最低保障的年假。
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