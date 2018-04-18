双赤字反映美国经济脆弱性 民众忧政府对外借更多钱

美媒称，经济学家很怕双赤字现象，即联邦政府收支差额与国家贸易差额双双骤降为负。自上世纪80年代“现身”美国以来，除了21世纪初曾昙花一现外，双赤字已经很久未出现。现在，双赤字又回来了，气势磅礴。一些经济学家说这反映着经济存在薄弱环节，令美国无法忽视。
据美国石英财经网站4月15日文章，今年2月，美国贸易赤字继续增加，达到576亿美元。由于特朗普政府采取大规模刺激措施，美国政府的支出很可能将大幅超过收入。根据国会预算局的最新报告，两年内，由此导致的预算赤字很可能将突破1万亿美元。到2028年，预算赤字将膨胀至1.5万亿美元。
注意，贸易赤字和预算赤字并非天生“有害”。
文章称，积累贸易赤字是否合适，很大程度上要看这笔“贷款”是怎么花的。美国与经济迅速增长的发展中国家处境不同，美国的贸易赤字是病入膏肓的症状。
文章称，很难评估长期积累预算赤字是否明智。众所周知，衰退期间，预算赤字对于缓和经济遭受的冲击是必不可少的。但当经济已满负荷运转，且渴望就业的人几乎都有不错的工作时，你很可能并不希望积累巨额财政赤字。在劳动力和资本已被全部动用的经济中，注入大量资金无助于提高产量。在此情形下，积累财政赤字可能将产生两种不良后果。
其一，政府通过举债来为刺激措施融资，可能推高利率，“挤掉”企业投资。尚没有确凿证据证明美国正在发生这种情况。
其二，预算赤字可能导致贸易赤字扩大：因为经济已全速运转，追加开支只能用于进口。眼下，美国似乎正在发生这种情况。
牛津经济咨询社知名经济学家奥伦·克拉奇金认为，未来两年美国预算赤字将激增至约为国内生产总值（GDP）的4.5%。而这将迫使贸易赤字增至GDP的3%以上——十年内首次升至这一水平。
克拉奇金说：“双赤字显示宏观基本面的薄弱环节增多。”
威斯康星大学经济学教授门齐·钦恩认为，关于可怕的双赤字，人们主要担忧的是，它可能意味着美国需要向国外借更多的钱。
文章称，此外，利率大幅上升可能导致企业活动放慢，扼杀经济增长。
钦恩说：“考虑到我们大幅减税，这将对利率产生压力。如果我们没有通过减税法案，我不会如此担忧。”
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