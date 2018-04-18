美国对中兴通讯禁售 高通再受打击

美国禁止国内企业向中国电信设备制造商中兴通讯出售零部件，但此举也将给高通造成打击，这家美国公司是中兴手机芯片的主要供应商。
美国商务部周一禁止该国企业在七年内向中兴通讯(000063.SZ)出售零部件，因该公司违反了在被认定非法向伊朗出售货品后，与美国政府达成的协议。
陷入窘境的是高通(QCOM.O)。该公司产品在中兴智能手机芯片中占最大份额。根据IHS Markit，中兴去年手机出货量估计为4,640万部。
“中兴每年在全球销售约4,500万部智能手机，其中将近一半使用高通芯片，”Counterpoint Research研究主管Neil Shah表示。
“如果以平均每组芯片25美元计算，这差不多等于5亿美元的营收。”
科技顾问公司Canalys的估计值更高，认为中兴通讯的手机65%使用高通芯片。
对高通而言，业务流失可能只是问题的开始。在中美两国以关税及贸易壁垒互相威胁之际，去年营收达220亿美元的高通，成了容易施以报复的下手目标。
技术正是中美贸易摩擦的关键议题。
中国希望扶植华为等本国科技业龙头，而华为也生产芯片。在担心中国势力日益坐大的情况下，美国已多次以国家安全顾虑为理由，封杀中国在科技业领域的海外并购交易。
这让中国营收占其大宗的高通处境尴尬。
“在中国国内存在竞争意识：对于像华为这样的公司而言，高通是敌人，”风险顾问公司Control Risks的中国暨北亚分析主任Andrew Gilholm称。”但对许多较小的中国手机厂商来说，他们实际上非常依赖高通。”
**骁龙芯片**
高通在美国国内拥有政府和国防合同，与美国政府关系密切；同时在努力争取中国对其以440亿美元收购恩智浦半导体(NXPI.O)的监管批准。
具有讽刺意味的是，因中兴通讯问题，高通在美国将遭遇比在中国更多的冲击。
据Canalys，中兴通讯虽是中国第二大电信设备制造商，但按智能手机营收计算，近些年其已跌出前10，因华为、OPPO, Vivo和小米等竞争对手销量大增。
但在美国，中兴通讯是第四大智能手机供应商，排名位于苹果(AAPL.O)、三星电子(005930.KS)和LG电子(066570.KS)之后。
据咨询机构Canalys数据，去年中兴通讯在美国的市场份额为11.2%。
据中兴通讯美国网站上发布的公司产品说明，其在美国销售的手机使用高通芯片组和处理器，所有”旗舰”手机使用骁龙820和骁龙617等高通芯片组。
“多数电信运营商在美国要用高通芯片组，所以基本上来说他们麻烦不小，”Shah意指中兴通讯。他估计美国市场在中兴手机业务中的占比接近四分之一。”他们可能将失去最大市场之一。”
目前不能立即联系到高通置评。
**三重威胁**
中兴通讯的问题可能给高通带来三重威胁：失去一家重要客户，填补空缺的竞争对手实力将增强，中国寻求对美报复可能带来潜在打击。
中国商务部周二表示，将密切关注中兴案进展，随时准备采取必要措施，维护中国企业的合法权益。
贸易战的影响已经显现出来。消息人士对路透称，根据中国商务部的要求，高通周六撤回并计划重新提交恩智浦半导体收购交易的反垄断申请。
高通股价周一下跌1.7%。中兴通讯的供应商Acacia Communications (ACIA.O)等规模较小的美国光学部件公司的跌幅更大。
Counterpoint的Shah表示，现在中兴通讯可以向三星电子、台湾联发科(2454.TW)或中国展讯通信等采购替代芯片。华为周二重申长期以来的政策，称不会对外销售麒麟芯片。
但Shah补充称，中兴通讯的手机可能需要进行高成本的重新设计，其它芯片不会达到同等性能：”无论如何中兴通讯都将面临很高的成本。”（路透社）
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