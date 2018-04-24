日本“民进党”或合并改名“国民党” 台民众笑了

据日媒报道，日本在野党民进党与希望之党正在讨论合并，新党名有可能是“国民党”。日本“民进党”巧变“国民党”，此事逗乐了台湾网友，调侃称“这实在太幽默”。
据日本《每日新闻》报道，23日，日本希望之党与民进党执行部针对两党合并后改名为“国民党”进行了讨论，新党纲领拟以“创立兼容稳健保守与自由改革、以国民为主的中道改革政党”为基本理念。
23日，两党还个别召集所属国会议员，就新党名听取意见，其他名字包括“国民民主党”、“改进党”、“共和党”等也被提出讨论。新党名预计将在24日的新党协议会上经过讨论决定。
报道称，两党已就基本政策达成初步共识。对于安全保障相关法案，双方同意“以尊重现行宪法的和平主义、坚持专守防卫的原则为基础，包括撤回被指责违宪的相关修法、并进行必要修正。”核能政策方面则维持民进党“以2030年打造非核家园为目标”的政策。
日本民进党前身是民主党，曾在2009至2012年取得三年政权，但执政成绩不佳导致党的声势下滑，2016年与维新党合并为民进党；去年日本众议院改选，民进党有意并入东京都知事小池百合子领导的希望之党未果，反而造成党内分裂，党内立场倾左的党员出走另创立宪民主党。
据台湾《联合报》报道，对于“民进党”变“国民党”，不仅台湾人笑了，日本网友也直呼：孙中山、蒋介石都要傻眼。台湾网友则纷纷留言表示，“哈哈哈哈！这是今天听到最好笑的笑话。”“这实在太幽默。”
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