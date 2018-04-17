美国推迟公布对俄新制裁措施 特朗普：我再想想

据俄罗斯卫星网报道，美国总统特朗普下令推迟宣布新的对俄制裁措施。卫星网援引白宫新闻发言人消息称，美国正在考虑对叙利亚杜马镇出现化武袭击事件对俄进行新的制裁，但还没有做出最终决定。
此前，美国常驻联合国代表黑莉曾表示，华盛顿正在准备就俄罗斯支持叙利亚一事对其进行新一轮的制裁，具体的制裁措施将于周一由财长努钦公布，或将影响到与叙利亚化学武器使用相关的企业。对此，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫说，美国对俄实施的新制裁与叙利亚局势无关，更像一场“国际经济掠夺”。
据此前报道，当地时间13日晚，特朗普宣布，已下令美军联合英法对叙利亚所谓化武生产设施进行“精准打击”，作为对叙利亚“化武袭击”的回应。叙当局14日发表声明称，当天凌晨，美英法对叙利亚“发起侵略”，向首都大马士革及其以外地区多个目标发射约110枚导弹，大部分被叙防空系统拦截。俄罗斯总统普京就美英法对叙利亚“精准军事打击”发表声明，称这是一次侵略的行动，目前为止，还没有找到任何叙利亚使用化学武器的证据。
4月初，美国财政部宣布新一轮对俄制裁，将24名个人和14个实体列入制裁名单，理由是俄罗斯在全球范围内进行一系列恶性活动。3月中旬，特朗普政府也曾以干预美国大选和网络攻击为由，宣布对俄罗斯制裁措施，名单包括19名俄罗斯人和5个俄罗斯机构。
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