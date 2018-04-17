外媒称空袭难撼叙政府优势：对巴沙尔而言“一切都照旧”

外媒称，数百名叙利亚人4月14日涌上大马士革街头载歌载舞，以示对西方数小时前的空袭行动的蔑视。他们称西方的空袭无法动摇他们国家的决心。
据美联社4月14日报道，叙利亚国家电视台直播了这场对总统巴沙尔·阿萨德表达支持的示威活动，还报道称叙利亚防空力量拦截了美英法发射的大部分导弹。国家电视台还敦促民众不要相信那些夸大空袭效果的媒体报道。
叙利亚军方4月14日宣布，在最后一批叛军离开杜马镇后，大马士革东部郊区已经“完全解放”。杜马是这片名为东古塔的地区内最大的城镇。夺取东古塔是巴沙尔的军队自2016年夺取阿勒颇东区以来最大的胜利。
马哈茂德·易卜拉欣手拿一面叙利亚国旗伸出车窗挥舞。他说：“我们不怕美国导弹。我们羞辱了他们的导弹。”
报道称，在汽车的鸣笛声中，示威民众走向邻近的大马士革大学，一些亲政府武装人员在那里跳着舞，手上的自动步枪举过头顶挥舞。许多人一边咒骂美国总统特朗普，一边赞美巴沙尔，还有人挥舞叙利亚盟友伊朗和俄罗斯的国旗。51岁的公务员穆罕默德·哈马德说：“特朗普的侵略失败了。”
另据美联社4月15日报道，西方对叙利亚疑似化武设施的空袭或许已让惩罚像雨点一样从天而降，但这不会对叙利亚的战争机器造成很大的破坏，其主要的军事基地、武器和人员依然存在。
报道称，作为一种象征，它们或许反映出西方无力阻止叙利亚总统巴沙尔迈向他公开声称的内战胜利——巴沙尔仍然否认曾使用过违禁武器，也许甚至不需要它们。
报道还称，叙反对派预料空袭或许是为了摧毁或破坏巴沙尔的空中力量，或者打击其用于起飞战机和直升机的军事基地，但这些期望很快就会破灭。美英法的精确打击仅是单独挑选了所谓的巴沙尔的化武设施。
美国中东研究所专家兰达·斯利姆发表推文称：“如果是这样，巴沙尔应该可以松口气了。”
报道称，对巴沙尔而言，一切都照旧。他的办公室也是这样描述的，在网上公布了一段他拿着公文包走入办公室的短视频。
更确切地说，在最后一批叛军离开后，政府军已宣布“彻底解放”饱受战争蹂躏的杜马镇。杜马是叛乱分子在东古塔地区的最后据点。
报道指出，重新夺回杜马有效地结束了大马士革附近长达近7年的叛乱活动。在盟友俄罗斯和伊朗的公开支持之下，叙利亚军方肯定会将注意力转向剩余的由反对派占据的领土。
报道还指出，巴沙尔已在巩固其对叙利亚大部分地区及主要人口中心的控制。这种看似有限的空袭令叙利亚的反对派非常失望，一名叛军发言人称其为一场“闹剧”。
此外据法新社4月14日报道，西方国家对叙利亚政权实施了迄今最大规模的空袭，但是分析人士认为此次空袭最多只有“惩罚”作用，不会改变叙利亚战场现状。
报道称，在杜马镇发生疑似化武袭击事件一周后，美英法兑现了它们的反击威胁。
土耳其一家智库机构的叙利亚问题专家萨莎·阿卢说：“这是一个惩戒性措施。空袭行动所传递信息的政治意义大于军事意义。”
法国战略研究基金会专家布鲁诺·泰尔特雷说：“目标主要是政治上的：为了起震慑作用，向叙利亚政权表明其再也不会免遭惩罚。”
法国国际关系与战略研究所专家卡里姆·比塔尔说：“目前力量平衡仍然没有改变。”他说：“空袭行动小心避开了所有俄罗斯基地。西方希望避免事态升级到引发全面冲突的程度。”
报道认为，西方的打击几乎不会减缓巴沙尔政府夺回领土的行动，在俄罗斯和伊朗的支持下，叙政府已重新夺回了超过半数叙利亚领土。
新美国安全中心分析师尼克·赫拉斯说：“空袭尽管声势很大，但其净效果只是在巴沙尔的手腕上打了一巴掌。”他说，赋予巴沙尔在战场的决定性优势的并不是化学武器，而是俄罗斯的空中力量和伊朗支持的民兵部队。
赫拉斯说：“巴沙尔政府最有效的报复手段是打击美国在叙的伙伴部队，尤其是（库尔德人领导的）叙利亚民主军。”
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