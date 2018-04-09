美军将对“福特”号航母进行抗震测试：曾为赶工期打算省掉

美国《外交学者》网站4月6日报道称，据彭博新闻社报道称，美国国防部副部长帕特里克·沙纳汉在3月26日致参议院军事委员会主席约翰·麦凯恩的信中，支持对核动力“杰拉尔德·福特”号航空母舰（CVN-78）进行抗震试验。该航母是美国海军最新一级航母的首舰。
沙纳汉写道：“我们同意你们的观点，按照正常次序进行试验更明智、更务实。”美国国防部和美国海军现在一致同意对该航母关键系统进行抗震试验，并评估系统在作战环境下的表现。
参议员约翰·麦凯恩4月5日发推文说：“（国防部）传来好消息，他们打算对‘杰拉尔德·福特’号航空母舰进行抗震试验。在首次部署前完成全面抗震试验，将有助解决航母上未经检验的新技术所引发的可靠性担忧。”
抗震试验“美国海军已经搞了几十年，内容包括引爆水下炸药。根据抗震试验结果，在舰船担负初次作战任务之前，可能进行必要的设计调整”。
海军致力于推迟抗震试验的主要原因是，担心新航母的作战部署遭遇额外延误，从而对战线已经拉得太长的水面舰队构成压力。美国海军起初建议不对“杰拉尔德·福特”号航空母舰进行抗震试验，而是对其后继航母、未来的福特级“约翰·F·肯尼迪”号航母进行抗震试验。该航母下水时间已被推迟两年，将于2020年亮相。
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