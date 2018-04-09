马克龙肖像人偶遭绞刑焚烧 政界人士：这是丑闻

法国BFMTV 4月8日报道称，法国当地时间4月7日，近2000名法国民众在南特举行反对政府改革的示威游行。游行期间有人将带有马克龙面部肖像的人偶吊上绞架，击打人偶并将其焚烧。此举引发执政党“共和国前进”运动人士批判，有人直指这一幕为“丑闻”。
据报道，对于示威人群对有马克龙肖像的人偶施暴一事，法国团结工会（Solidaires）发言人布鲁纳齐（Jean Brunacci）表示赞同道，与发起焚烧人偶倡议的年轻人“团结一致”。
不过，报道指出，8日上午，法国政界人士纷纷对此事表态。法国国民议会议长弗朗索瓦•德•鲁吉在接受媒体采访时直斥这是“丑闻”。他表示，试想对罢工感到愤怒的法国国营铁路公司的用户群体组织一次游行、游行期间给菲利普•马丁内斯（法国总工会秘书长）套上了绞索，左派所有势力将会一致要求谴责，“但反对暴力的呼吁现在在哪？” 鲁吉认为，参与并号召发起游行的政界以及工会负责人至少应该对此表示明确的谴责。
“共和国前进”运动议员贝尔热（Aurore Bergé）在推特上对游行人员发起指责。该党派人员瓦莱丽•索维阿-杜威尔（Valérie Sauviat-Duvert）称这是“中世纪的方式”，是“将总统马克龙绞死的谋杀呼吁”，她认为这“不可接受”。“共和国前进”运动行政办公室成员安娜-劳伦斯•裴代尔（Anne-Laurence Petel）同样谴责这一“谋杀呼吁”，她并对示威人群选择“暴力”而非工会的“积极精神”感到遗憾。（环球网）
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