印度“作弊黑手党”猖獗：考官与作弊者串通一气明目张胆

英媒称，印度“作弊黑手党”利用社会鸿沟获利，一面是年轻人对学业证书所带来的社会地位的渴望，另一面是学校糟糕的教育质量。
据英国《金融时报》网站4月3日报道，现在是印度的考试季，这是一年中一个令人焦虑的时节，每年这个时候印度都有超过1000万学生参加中学毕业所要求的全国统考，这些考试被普遍认为是通往更光明未来的门户。这些竞争激烈的考试理应是一种公平、透明的方法，让最优秀最聪明的学生获得印度60万个由政府资助的大学名额。但近年来，一个兴旺的考试作弊行业引发了人们日益高涨的愤慨，该行业让考生和他们的合作者勾结起来钻教育体制的空子。
“我非常、非常担心这一切给孩子们的道德观带来的影响，”毕马威（KPMG）印度教育业务负责人纳拉亚南·拉马斯瓦米表示，“我们对知识界和教师的尊重将会打折扣。当某人说‘我是个大学生’时，我们将很难信服。随着时间推移，我们的社会将变得平庸。”
报道称，在印度，高校入学舞弊，或指控有这种行为，都不是什么新鲜事。法庭记录显示，早在1892年，想要参加加尔各答大学入学考试的一个名叫罗哈尔·达斯·高什的学生，就被控在申请文书上伪造校长签名。
当时的殖民当局声称，监督入学考试的登记员知道签名是伪造的，但还是允许这名学生参加了考试。尽管高什被控作弊，但法官判他无罪，指出他的主要目的是参加考试。至于高什最终是否争取到大学入学资格，人们无从而知。
报道称，如今，作弊在印度部分地区——特别是在北部贫困的北方邦和比哈尔邦——已经明目张胆、规模惊人，被收买的考官和作弊者串通一气，要么视而不见，要么有时还积极帮助考生作弊。
2015年，有人拍到一些男子翻过比哈尔邦某个考场的外墙，向考场内的考生传递小抄。试卷也经常外泄。据印度媒体报道，在一些考试中心，考官竟然向考生口授答案。成绩差的学生甚至可以聘请成绩好的枪手替他们考试。
报道称，印度的“作弊黑手党”（这一行当从业者的诨号）利用一个巨大鸿沟获利，一面是印度年轻人对中学毕业证书带来的社会地位的渴望，另一面是学校糟糕的教育质量。
“教育体制并未传授给学生完成中学学业所需的基本技能，但通过考试的压力很大，”新德里政策研究中心主席亚米尼·艾亚尔称，“这为作弊提供了完美的组合条件。”
报道称，作弊的不仅仅是差生。由于好的、学费可承受的大学很难考取——这些大学要求完美或接近完美的考试成绩，拉马斯瓦米称，“优秀及聪明的学生也会效尤。”
报道还称，为作弊提供便利的考官（往往是教师本身）的动机也不纯粹是受贿。他们自身的业绩评估往往基于其学生们的及格率，这给了他们额外的作弊动机。
但随着大规模作弊行为越来越多地受到公众关注，当地政府受到采取行动的压力。1年前接任北方邦首席部长的约吉·阿迪亚纳斯对有组织作弊行为发起打击，此举得到了比哈尔邦的响应。新的防范措施包括在各考点安装监控摄像头，对考生进行彻底搜查，加强大楼周围的安保措施——甚至禁穿鞋袜，以防止考生在其中夹带小抄。考官每日在各考点轮班，且不会事先得到通知，以打乱事先安排好的作弊计划，此外还关闭了许多考点。
报道称，这些控制举措似乎产生了一定影响：北方邦今年估计有60万名学生没有参加考试。
但分析人士表示，尽管这些打击措施有助于铲除个人的作弊行为，却无法补救这类大规模作弊所暴露的教育体制的弱点。“这是一种权宜之计，”政策研究中心的艾亚尔说，“但我们并未真正触及问题的核心。”
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