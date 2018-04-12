经贸成中马友好纽带 美恐“失去”马六甲海峡

俄罗斯东方新观察网站4月9日刊登文章称，中马合作取得丰硕成果，贸易合作成果喜人。
文章描述，马来西亚是最发达的东盟成员国之一，位于马六甲海峡东岸，地理位置极其重要。就在几年前，马来西亚被认为是美国为遏制中国影响力增长而努力构建的亲美包围圈的一部分。这个“地带”还囊括澳大利亚、印尼、菲律宾等国。但近年来，美国在东南亚的支持者阵营开始急剧缩水。
文章称，2016年，菲律宾总统杜特尔特声称要与美国“分手”，同中国友好。不久，马来西亚也突然向中方伸出橄榄枝。2016年11月，该国总理纳吉布访问北京，表示有意将中马友谊提升到新高度。
许多专家认为，菲马急剧转向中国的原因是中国前所未有的慷慨和美国意欲干涉伙伴内政。
文章称，中国开始越来越多地投资马来西亚经济。随后，双方就中国公司承建连通吉隆坡和新加坡的高铁展开磋商；中国一家钢铁集团宣布斥巨资在马来西亚民都鲁建钢厂。马政府准备在该厂基础上打造对全世界投资者具有吸引力的工业园区。
文章称，欧盟对用棕榈油制造生物燃料的限制引起了马来西亚的坚决抗议。马来西亚是最大棕榈油生产国之一。马副总理扎希德表示，欧盟国家停止购买棕榈油将影响该国至少50万从业人员。中国再度施以援手。它已是马棕榈油第二大进口国。此外，中国还将鼓励企业投资马农业和生物原料制造。
文章称，今年2月，马来西亚最高元首穆罕默德五世表示，他很高兴看到中马合作取得丰硕成果。他指出贸易合作成果喜人，并盛赞全球基础设施项目“一带一路”。
文章认为，可以得出结论：马来西亚及其他东南亚国家正迅速脱离美国势力范围。美国也在相当程度上失去了控制马六甲海峡的机会。
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