印度多地ATM机闹“钱荒” 政府：3天内解决

“现金危机”17日成为印度社交媒体热门话题，原因是多地居民无法从自动取款机上取到现金。
印度政府驳斥“现金危机”的说法，说现金短缺是暂时现象，3天内“钱荒”将得到解决。
[取不出钱]
印度多家媒体报道，从16日开始，在首都新德里、卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦、安得拉邦、拉贾斯坦邦、北方邦、比哈尔邦、中央邦、特伦甘纳邦等地区，居民难以从ATM机上取到现金。
一名瓦拉纳西市民对印度-亚洲新闻社说：“我们一大早跑了5、6个ATM机，我们得用现金给孩子交学费、买日用品。”
一些人在社交媒体推特上抱怨，“现金危机将导致2019年印度人民党的选票危机”。许多人说，“钱荒”把他们带回2016年年底的废除大额钞票时期，“政府让我们提前过上‘废除钞票’纪念日”，“印度再次无现金可用。看来我们得慢慢习惯”。
2016年11月，以打击腐败、“黑钱”和假币为由，印度中央银行废除大额钞票，当月8日午夜起面额500卢比和1000卢比的纸币退出流通（1美元约合65卢比），当月10日央行发行新版500卢比和2000卢比面值钞票。政府规定，民众可以把旧版钞票存入银行，或在当年年底前到银行、邮局以旧换新，但每人每天换币上限仅4000卢比。印度民众日常消费中纸币占很大比重。反对党和一些民众批评废钞给生活带来不便。
[“暂时现象”]
印度财政部长阿伦·贾伊特利17日在推特上驳斥“现金危机”的说法，“总的来说流通货币够用，当前暂时的短缺由部分地区‘突然的、不寻常的（支取现金）增加’所引发，已得到迅速处理”。
副财长希夫·普拉塔普·舒克拉说，现金短缺将在3个工作日内得到解决。他告诉印度-亚洲新闻社：“我们现在有1.25万亿卢比现金，但一些邦现金不足，另一些则有富余。央行已成立委员会，以加快各邦之间的资金调配、确保现金余量平衡。”
反对党印度国民大会党主席拉胡尔·甘地指责政府对金融系统管理不善，同时提及今年早些时候旁遮普国民银行发生的一起巨额金融诈骗案。他对媒体说，“（总理纳伦德拉·）莫迪毁了这个国家的银行体系”，珠宝商、亿万富翁尼拉夫·莫迪携巨款潜逃，“总理未置一词”。
那起诈骗案涉案金额超过20亿美元，为印度史上案值最高金融诈骗案，案件正在调查中。尼拉夫·莫迪在案件曝光前离开印度，是案件的主要嫌疑人。一家印度法庭已向他发出逮捕令。（新华社）
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