北京艺术家购30万个人信息办展 涉违法被调查

美媒称，32岁的邓玉峰是北京的一名艺术家，他想通过艺术创作鼓励人们去质疑自己的数据隐私缺失。他想的是，还有什么办法比从网上购买30多万人的个人信息，并在公开展览中展出更好呢？开展两天后，武汉于上周关闭了邓玉峰在当地一家博物馆的展览，并告诉他因为他涉嫌通过非法手段收集信息，正在对他进行调查。
据美国《纽约时报》4月16日报道，邓玉峰推出这一项目之际，关于缺乏数据隐私的讨论正在中国不断升温。人们开始反抗科技公司和它们对信息的使用。网络信息贩子频繁地在网上非法买卖个人信息。中国民众经常受到推销银行贷款或房屋买卖的电话和短信轰炸。它们看上去非常具有针对性，不可能是随机的。
“当这些讨厌的短信变成常态时，我们养成了麻木地无视和避免这些短信的习惯，”邓玉峰在接受电话采访时说。“这其实是这里大部分人的精神状态：一种无助的状态。”
六个月前，邓玉峰开始利用QQ联系卖家，购买人们的信息。他说这些数据很容易找到，他总共花了800美元（约合5000元人民币）购买人们的姓名、性别、电话号码、网购记录、旅行日程和车牌号码，获取一个人的信息成本略高于一分钱。
他说他知道自己是在犯法。他说他希望让中国民众质疑这种司空见惯的景象。
“艺术家不仅仅是美学创作者，”邓玉峰说。“在今天这个错综复杂的世界里，我们也应该承担社会责任。”
在名为“34.6万武汉公民的秘密”的展览上，他用一种特殊的溶液把一条条个人信息印在纸上。纸张横竖整齐地挂在一面墙上。只有在特殊的光源下参观者才能看到相关信息，并且关键的身份细节被进行了模糊化处理。
据邓玉峰说，开展两天后的4月6日，他被警察带走。警方告诉他，因为他在网上购买公民信息，他们正在调查他，他不得离开武汉。
不清楚邓玉峰的展览会不会引起注意。但《法制日报》说，邓玉峰的艺术计划表明，现有的保护个人信息的法律还不够，执法不力。
“主办者的目的是呼吁保护个人隐私，而自己却违法购买个人隐私，”该报在一篇评论文章中写道。“由于剧情较为复杂，这堂法治课也更为生动。”
邓玉峰指出，缺乏数据隐私也是一个全球性问题。
在志愿者的帮助下，邓玉峰向信息在此次展览中展出的人发了大约1万条短信，邀请他们观展。
其中一个人并不觉得好笑。据邓玉峰说，此人回复他：“有病吧。”
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