湄公河六国通过价值660亿美元投资计划

美媒称，湄公河流域六国领导人3月31日通过了一项雄心勃勃的未来五年投资计划，价值约660亿美元。
据美联社3月31日报道，其中至少70亿美元将来自亚洲开发银行，其余资金将来自各国政府和私营部门。
报道称，该计划是在越南举行的一次领导人会议上获得通过的。与会者包括老挝、泰国和越南的总理、柬埔寨首相、缅甸副总统以及中国外交部长。
报道称，大湄公河次区域经济合作（GMS）机制是亚洲开发银行在1992年发起的，自那以来已筹集210亿美元资金，其中大部分投入了基础设施建设项目。
报道称，越南总理阮春福在开幕致辞中说：“GMS正在开启一个发展新时代，带来前所未有的机遇和挑战，需要我们采取高瞻远瞩的创造性方法，以利用每个国家的内部力量，同时有效地促进互联互通，以实现整个大湄公河次区域在经济快速增长方面的力量共振，并使经济和社会发展与环境保护和谐共存。”
报道称，老挝、泰国、越南、柬埔寨和缅甸五国以及中国云南省和广西壮族自治区的总人口达3.4亿，国内生产总值（GDP）总和约为1.3万亿美元，是世界上经济增长最快的地区之一。
阮春福在峰会闭幕时说，合作未来仍将是该地区发展的推动力。
他说：“我相信，鉴于我们所取得的成果以及我们的团结和决心，大湄公河次区域的合作将继续作为该地区合作机制的一部分，为成员国的经济和社会发展做出具体贡献，并推动整个地区的可持续发展，加强地区的和平与稳定。”
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