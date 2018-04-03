英媒称实习医生可通过虚拟现实“练手”：像真的手术室

英媒称，一套虚拟现实系统将有助于教授外科医生完成手术。
据英国《新科学家》周刊网站3月31日报道，大部分外科培训涉及研读课本、观摩视频、在塑料模特或尸体上进行练习，然后在实际手术中充当助手。但是，通常这还不够。根据一项评估，美国30%以上的外科实习医生在毕业之际仍然没有能力独立进行外科手术。解决办法可能就是进行一些虚拟现实练习。
整形外科医生贾斯廷·巴拉德发明了一个叫做“奥索虚拟现实（Osso VR）”的平台，模拟整形外科手术，比如膝盖手术和肩关节重建术。
报道称，巴拉德最近邀请了8位医学院一年级学生测试这套系统。一半学生遵循指导手册的指令——如何将铁钉固定在胫骨上；另外一半学生使用VR系统15分钟。然后，利用VR系统接受培训的志愿者像其他人一样在塑料模特上重复演示两次。
现在美国有6所大学签署了合同，在整形外科手术培训课程中使用这项技术。
报道称，“奥索虚拟现实”系统包括一个头戴设备和两个手持控制装置，学生可以借助它们剖切虚拟患者，用虚拟钻头、螺钉和锤子在虚拟患者身上进行手术。
加利福尼亚大学洛杉矶分校三年级整形外科手术学生吉迪恩·布卢姆斯坦说：“环顾四周，很像真的手术室。面前的床上有一位患者，你得四处走动，去拿不同的手术工具。”
伦敦大学学院附属医院整形外科初级研究员马修·唐纳森认为，利用虚拟现实技术接受培训很可能比研读课本更有帮助。他说：“熟悉真实情景下需要掌握的设备和能力肯定是优势。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost