日专家建议：与其跟特朗普做交易 不如在WTO起诉美国

日本《产经新闻》3月30日刊载双日综合研究所首席经济学家吉崎达彦题为《应对“特朗普流”贸易战的策略》的文章称，面对特朗普在贸易问题上发难，日本的应对将非常困难。所以，日本莫不如就钢铁关税在世贸组织起诉美国，不去回应特朗普式的交易。
文章称，美国总统特朗普的鲁莽冒失几乎停不下来。自3月1日宣称加征钢铁和铝产品关税以来，他奔放的言行就没断过。
文章称，3月22日，特朗普总统宣布对从中国进口的600亿美元商品加征关税。大致算来，美国要加征的关税达到1.5万亿日元（100日元约合5.9元人民币）。在日本，关税带来的财政收入一年也只有1万亿日元左右。如此看来，特朗普总统的要价的确有些离谱。
文章称，而且，关税带来的成本增加需要由美国消费者来承担。从美国国内生产总值（GDP）规模来考虑，影响力虽说比较轻微，但现如今试图利用关税来改变贸易环境的想法本身就有些落后于时代。
文章称，如果美国用这种简单的方法“敲打中国”，可能会将第三国逼向中国一方。美国原本应该与多国开展合作，但这种做法不是特朗普总统所喜欢的。
文章认为。特朗普称将在15天内公布新的征税清单。怎么看都像“先打你一拳，然后迫使你跟我交易”的特朗普式谈判战术。
文章称，进入3月以来，特朗普总统如同脱缰的野马一般，并且此前约束他的“稳重型”员工也在减少。反对贸易保护主义的国家经济委员会主任科恩辞职，主张国际协作的国务卿蒂勒森也被解职。有猜测称，已经习惯总统职务的特朗普最近开始享受工作。
文章称，特朗普总统挥动保护主义大棒的动机很明确，那就是秋季的中期选举。他想向被称为特朗普支持层的白人蓝领阶层展示姿态——“为了挽回制造业就业岗位我都做到这一步了”。细想起来，美国前总统克林顿当年启用超级301条款的时间，也是在面临秋季中期选举前的1994年3月。
文章认为，关于美国对钢铁和铝产品加征关税，很多国家都得以幸免，但日本却成为少数限制进口的国家。感觉好像日本因为良好的日美关系而疏忽，未能及时逃脱。
文章称，虽说如此，即使要求美国免除对日本加征关税，也未必是好事。加拿大和墨西哥如今被迫在北美自由贸易协定重新谈判中让步，韩国也事实上被迫自我限制钢铁出口。日本如果想免于加征关税，可能会被要求同意谈判《日美自由贸易协定》。
文章称，不管怎么说，日本对美贸易出口额达15万亿日元，进口额达8万亿日元，出现大幅盈余。这与其说是不公正贸易所带来的结果，不如说是纯粹自由竞争导致的结果，尤其是占出口40%的日本汽车的竞争力所导致的。虽说如此，要求“互惠”贸易的特朗普总统还是难以接受这种局面。
文章认为，因此，日本的应对将非常困难。所以，日本莫不如就钢铁关税在世贸组织起诉美国，不去回应特朗普式的交易。
文章称，2016年特朗普在美国总统选举中获胜后，美国媒体中间流传着这样的反思声音：“我们太在意特朗普的一言一行，没有认真接受他本人。然而，他的支持者们认真接受特朗普，没有拘泥于他的一言一行。”
文章称，在面对特朗普时，这种态度很重要。如果对其夸张的言行大发雷霆，反而自己会受到掣肘。日本需要有一定的度量，告诉自己“还有更重要的事情要做”。
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