日本水陆机动团正式“启动”：被美拖后腿 存诸多短板

日本《产经新闻》4月8日发表题为《“日本版海军陆战队”启动》的报道称，“日本版海军陆战队”即陆上自卫队专门负责夺回离岛的部队“水陆机动团”，7日在相浦驻地（长崎县佐世保市）举行队旗授予仪式，并进行了公开演习。美国海军陆战队也参加了演习。在中国军事威胁增大的背景下，水陆机动团有望成为增强西南诸岛防卫力的关键。
水陆机动团作为陆上自卫队夺回离岛的专门部队启动，负责保卫西南诸岛。水陆机动团被定位为“日本版海军陆战队”，但在应对态势和运输力等方面面临诸多课题。
新设的水陆机动团有2100人，由两个机动连队、战斗登陆大队和后方支援大队等构成，将来扩充至3000人规模，其中一个连队部署至冲绳。
报道称，水陆机动团守卫的西南诸岛范围广阔，从鹿儿岛县的大隅诸岛到冲绳县的与那国岛，全长约1200公里，与日本的本州不相上下。但是，自卫队并未在西南诸岛部署主要战力，西南诸岛一直以来是“防卫的空白地带”。中国似乎乘虚而入，在西南诸岛周边的海空域频繁活动。
报道称，如果离岛被占领，水陆机动团将在夺回离岛作战中发挥先锋队的作用，但目前仍面临诸多待解决课题。
作为运输水陆机动团的主要运输机，陆上自卫队正推进从美国购买17架“鱼鹰”部署于佐贺机场的计划。佐贺机场与相浦驻地相隔60公里，距离较近，在有事之际可以进行迅速应对。但是，今年2月发生了陆上自卫队直升机坠落至佐贺县内的民宅的事故，导致计划触礁。
为此，防卫省决定，将今秋最先到货的5架“鱼鹰”暂时部署至美军木更津驻地。但是，木更津与相浦驻地相隔约1000公里，与佐贺相比至少多花两个多小时，这将不可避免地对部队开展活动产生影响。
美国海军陆战队在登陆作战之际，利用两栖登陆舰运输水陆两栖车和装甲车，但日本自卫队没有一艘两栖登陆舰。自卫队将改建海上自卫队的3艘大隅级运输舰进行应对，但不可否定的是其运输力存在不足。
自卫队原计划在水陆机动团成立之际部署36辆AAV-7，但由于美国的生产体制原因，仅部署了12辆。AAV-7原本就是美军上世纪70年代部署的“老古董”，水上时速仅为13公里，速度相当慢。陆上自卫队内部的指责声音高涨，称“这必然会被敌人击中”。防卫省正推进水陆两栖车的技术研究，目标是实现国产化。
软件方面也有课题。在夺回岛屿方面，护卫舰进行舰炮射击和战斗机进行航空支援等工作是必不可少的。这要求陆海空自卫队进行高度合作，但完全克服相互产生的“过敏”尚需时日。水陆机动团团长青木伸一承认“现在能力还不完善”。
具备包含攻击要素的海军陆战队能力，在日本一直以来被视为禁忌，因为“这超越和平宪法的框架”。但是，现实威胁当前，日本没有余力让防卫政策停滞不前。水陆机动团的成立体现出守卫日本领土的强烈意志。
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