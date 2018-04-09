废弃SIM卡中含黄金 仅2016年就有数百亿美元黄金被浪费

英媒称废弃的SIM卡中含有黄金，但其中的大多数被扔掉了——仅2016年就有价值高达222亿美元的黄金被浪费。目前只有20%的电子垃圾得到回收，不过得益于一种利用超声波把SIM卡表面的黄金剥离下来的廉价方法，这种状况可能会得到改善。，
英国《新科学家》周刊网站4月3日报道，位于美国新墨西哥州阿尔伯克基的桑迪亚国家实验室的戴尔·休伯及其研究团队开发了一种在SIM卡表面引发气穴现象——即声音穿过水时产生微小气泡——的工艺。这些气泡发生猛烈爆炸，形成高压以及高达4700摄氏度的高温。
休伯说：“我们相信被喷射出的金属实际上是被熔化的，但还没有证明这一点。”他们已经证明这项工艺可以回收到分属软金属和硬金属的金和镍，以及一种金银合金。
为了从SIM卡等废料的表面提取黄金，休伯的团队首先在废料表面覆盖一层廉价的表面活性剂，活性剂分子在表面形成单层膜。接着他们在上面再浇上另一层表面活性剂，最终再把该废料整体浸泡在水中。
当他们把这些SIM卡置于超声波作用下时，便会有细小气泡产生并自然而然发生破裂，形成微小但强烈的爆炸并在表面留下坑洼。微小的黄金粒子以碎片形式被从这些坑洼中弹出，并进入上方的液体中。随后采用简单的方法就可以把它们提取出来。休伯说：“这种方法可用来对价值35亿美元的钯废料中的一部分进行回收，而且尽管需要开展更多的研究，它应该能够用来回收稀土金属，这是我们将进行详细研究的下一个目标。”
他表示，这项工艺成本低廉，而且对环境几乎没有影响，与依靠焚烧或有害溶剂从电子废料中提取贵金属的现有工艺不同。
英国金属回收协会的技术总监霍华德·布卢克说：“例如，传统工艺可能会向环境中释放二 英。不过，我们还不清楚这项工艺是否在经济上具有可行性，也就是说能否进行大规模应用以解决目前收集、处理和回收的数量庞大的电子废物。”
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