中国数字经济规模居全球第二 占GDP比重超三成

俄媒称，在首届数字中国建设峰会上发布的《数字中国建设发展报告（2017年）》指出，2017年中国数字经济规模达27.2万亿元人民币，占GDP的比重达到32.9%，位居全球第二。
俄罗斯卫星通讯社4月23日援引中国媒体报道称，《数字中国建设发展报告（2017年）》22日在首届数字中国建设峰会的举办地福州发布。该报告指出，数字中国是新时代国家信息化的新战略，涵盖经济、政治、文化等各领域信息化建设。2017年中国数字经济规模达27.2万亿元人民币，同比增长20.3%，占GDP的比重达到32.9%。
中国国家互联网信息办公室副主任杨小伟在介绍2017年数字中国建设发展情况时说，中国集成电路、操作系统等基础通用技术加速追赶，人工智能、大数据、云计算、物联网等前沿技术研究加快，量子通信、高性能计算取得重大突破；建成了全球最大的固定光纤网络、4G网络，IPv6规模部署全面提速。
据杨小伟介绍，中国数字经济规模位居全球第二，数字经济与实体经济深度融合，有力促进供给侧结构性改革。截至2017年底，中国国内信息技术发明专利授权数、光纤用户占宽带用户的比率、固定宽带家庭普及率、贫困村宽带网络覆盖率等4项指标已经提前完成。
报道称，中国各地区信息化发展水平的评价结果显示，北京、广东、江苏、浙江、上海、福建、天津、重庆、四川、湖北等10地信息化发展水平位居全国前列。
在数字经济国际合作领域，杨小伟说，国际合作成果丰硕。具体表现在：倡导发起《二十国集团数字经济发展与合作倡议》《“一带一路”数字经济合作倡议》；网信企业加快“走出去”，参与全球170多个国家信息基础设施建设；网上丝绸之路初步形成，与“一带一路”沿线12个国家建成34条跨境陆缆和多条国际海缆。
杨小伟表示，数字中国建设要着力加快推动信息领域核心技术突破，加快信息基础设施优化升级，大力推进数字经济发展，解决信息资源共享开放难题，让信息化发展更好造福人民，进一步提升网络安全保障能力，完善信息化发展环境和深化开放格局。
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