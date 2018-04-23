安倍再向靖国神社献供品 中方：日方应正视和反省历史

外媒称，据日本靖国神社透露，安倍晋三21日在东京九段北的靖国神社开始春季例行大祭之际，以“内阁总理大臣”的名义供奉了名为“真榊”的供品，安倍在截至23日的例行大祭期间不会进行参拜。
据共同社4月21日报道，有意见指出，鉴于5月9日将在东京举行中日韩领导人会议，安倍通过不前往参拜，把维持与中韩两国的关系放在了优先位置。
报道称，2012年12月安倍再次上台执政后，于2013年12月参拜了靖国神社，他在此后的春季和秋季的例行大祭时均未参拜，每次都供奉了“真榊”；在8月的“终战纪念日”，则从2013年起连续五年献上“玉串料”（祭祀费）。
在今年的春季例行大祭中，厚生劳动相加藤胜信、众院议长大岛理森、参院议长伊达忠一、担任日本遗族会会长的文部科学副相水落敏荣也都供奉了“真榊”。
报道称，对于靖国神社而言，每年4月和10月的春季和秋季例行大祭被视为最重要的祭祀活动。
韩国外交部发言人21日发表声明，对日本政府和国会的领导人等向靖国神社供奉供品或进行参拜“表示深切担忧和遗憾”，这可视为对安倍等21日供奉“真榊”进行的抗议。
声明还指出，靖国神社“对过去的殖民掠夺和侵略战争的历史进行美化”，表示“敦促（日本领导人）通过对过去历史的谦虚省察和真诚反省，努力获得周边国家和国际社会的信赖”。
另据韩联社4月20日报道，对于日本跨党派议员20日集体参拜靖国神社，韩国外交部一位负责人表示，日本应虚心真诚地反省历史，以负责任的行动赢得周边国家的信任。
该人士表示，靖国神社是日本美化殖民掠夺和侵略战争的象征，任何理由都不能为参拜靖国神社开脱，这是韩国政府的基本立场。
据日媒当天报道，靖国神社春季例行大祭在即，76名来自日本跨党派国会议员团体“大家一起参拜靖国神社”所属国会议员及政府几名高官集体参拜了靖国神社。
针对此事，中国外交部发言人陆慷在21日的答记者问中表示，中方在靖国神社问题上的立场是一贯的，明确的。中方敦促日方秉持正确历史观，以实际行动正视和反省历史，妥善处理有关问题。
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