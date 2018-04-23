西媒：亚洲富豪总数超过欧洲 全球贫富差距鸿沟难越

西媒称，由英国莱坊房地产经纪公司近日编写的《2018年财富报告》显示，2017年全球净资产价值相当于或者超过5000万美元的富豪人数增加10%，达到129730人，增速超过了2012-2017年的年均水平（这五年的累计增速为18%），其财富总额为26.4万亿美元。
据西班牙《国家报》网站4月20日报道，北美洲仍然是富豪最多的地区，全球三分之一的富豪（34%）产生在这里。欧洲在国际排名上已经将第二的位置拱手让与亚洲，虽然欧洲资产超过5000万美元的富豪人数为35180人，与2012年相比增加10%。这个显著的增长解释了在政治上面对诸多挑战的欧洲，在经济方面的增长，以及欧洲央行推迟修改货币政策的决定。
另一方面，报告显示2017年全球净资产超过500万美元的百万富豪人数增加9%，而净资产等于或超过5亿美元的亿万富豪人数增加了11%。预计未来五年，全球资产超500万美元的富豪人数将增加43%，而净资产超过5000万美元和5亿美元的富豪人数将分别增加40%和39%。
报告还按照高端房地产价格增长情况对全球最富城市进行排名，排名第一的城市是纽约，其次是伦敦，欧洲城市进入前十的有阿姆斯特丹、法兰克福、巴黎和马德里。莱坊房地产经纪公司住宅部门负责人卡洛斯·萨莫拉强调，马德里基础设施良好、金融发达、社会法律环境安全，对富人定居的吸引力越来越大。
报道称，全球富豪人数加速增长证明了从去年年初开始的有利的国际经济形势。莱坊房地产经纪公司的专家们表示，财富创造的培育沃土正在形成，专家预测世界经济发展前景稳固而乐观，这为专家对未来富豪增长的预测提供了支持。
另据西班牙《国家报》网站4月20日报道，根据国际货币基金组织（IMF）的数据，按购买力平价计算的人均国内生产总值排行显示，美德日等大经济体并没有名列前茅，人均年GDP值超过10万美元的国家和地区是卡塔尔、中国澳门和卢森堡，这些国家和地区公民的收入是刚果民主共和国、布隆迪、中非共和国等排名最末国家公民收入的100倍，他们的收入不到1000美元。
报道称，2017年卡塔尔的GDP值达到1707亿美元，该国人口却只有250万左右，使得其人均年GDP值达到6.8万美元左右，再以该国物价水平作出调整，卡塔尔居民的人均购买力GDP值达到12.45万美元，稳坐世界最富公民交椅。第二富有的中国澳门居民因为旅游和博彩业的收入，也是生活无忧。IMF预测至2020年，澳门居民的收入还会加速增长，或将取代卡塔尔的最富地位。
报道称，在这份名单中，名列前茅的国家和地区以石油产地和财税优惠地居多，进入前十的还有新加坡、文莱、爱尔兰、挪威、阿联酋、科威特和瑞士，而美国、德国、英国、法国和日本等经济大国分别排名第12、18、28、29和30位，中国排名第83位。
而购买力最低的国家大多为非洲国家，如尼日尔、马拉维、莫桑比克、利比里亚、南苏丹等，也门也包括在内。
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