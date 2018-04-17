锂需求上升刺激欧洲众多企业争相开采锂矿

美媒称，市场对锂的需求及其价格的暴涨，再加上中国对供应的严格控制，重新激起了人们对开采欧洲锂矿藏的兴趣。
据美国《华尔街日报》网站4月13日报道，过去两年来，用于生产从手机电池到特斯拉汽车电池的锂的价格翻了一番多，一度达每吨2.1万美元。分析人士预计，到2025年锂离子电池市场的规模将超过900亿美元。
报道称，虽然欧洲企业使用的锂占世界的25%，但一批中国公司却获得了生产世界上几乎所有电池用锂的澳大利亚和南美矿山的潜在控制权。这让一小批先驱者开始竞相重新开采欧洲的矿山。
报道称，目前，出产锂的最佳地方是德国和捷克共和国。一些企业在这两个国家成功开采并生产了锂，它们希望将其卖给遍布中欧的众多汽车制造厂。在英国、葡萄牙和瑞典等地，各公司正在钻孔并绘制地下锂矿的3D图。
报道称，科尼什锂矿公司的地质学家们正在利用卫星图像搜索富含锂的岩层和植被模式，甚至仔细研读那些早已过世的矿工的发黄日记，寻找一切表明何处可能隐藏着锂矿的线索。科尼什锂矿公司是一家在英国康沃尔地区寻找锂矿藏的初创企业。
英国地质勘察研究所地质学家理查德·肖说：“这是采矿史上一个令人心醉的时刻。”
随着欧洲的汽车制造商开始批量生产电动汽车，欧洲大陆保证自身的锂储量的需要变得越来越紧迫。
报道称，锂是很容易找到的，但只有矿藏丰富的岩层或卤水中才能产生足够的锂金属，使采矿有利可图。德国弗赖贝格工业大学采矿与地质学教授马丁·贝尔托说，如果能够发现足够丰富的矿藏，那么欧洲可以提供每吨价格大约在4000美元左右的锂。这与澳大利亚的生产成本相符，并且远低于此前达到顶峰时的2.1万美元。
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