俄议员踩碎iPad就美对俄制裁表不满：只用中国造

鉴于近期叙利亚部分地区发生疑似使用化学武器袭击事件，美国常驻联合国代表黑莉宣布，将会再次对俄罗斯实施制裁。据俄罗斯连塔网4月15日报道，为抗议美国对俄罗斯实施的新一轮制裁，俄罗斯雅罗斯拉夫尔市议员德米特里•彼得罗夫斯基通过踩坏自己iPad的方式，以表达对美国的不满。
报道称，德米特里•彼得罗夫斯基踩踏自己的iPad用以回应美对俄实施的新制裁，并于当地时间15日将相关视频传到自己的“脸书”主页上。
在视频中，彼得罗夫斯基不停地踩踏平板电脑，然后向大家展示平板上的裂纹。许多网民在视频下方的评论区中留言建议彼得罗夫斯基同时注销掉自己的“脸书”帐号。
该议员在解释自己的行为时表示，俄罗斯总理梅德韦杰夫曾提出拒绝使用美国商品的建议。
该议员还认为，党内所有想要有所作为和敢于担当的成员都应该从自我做起，拒绝美国产品。同时，彼得罗夫斯基还称，梅德韦杰夫和俄国家杜马主席维亚切斯拉夫•沃洛金也应该加入到这一活动中，否则说明他们还不够真诚。
彼得罗夫斯基还表示，今后只使用中国生产的电子设备。
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