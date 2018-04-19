特朗普拒给日本关税豁免 称“以后再说”

3月初，美国总统特朗普提出的对进口钢铁及铝产品征收关税的做法一度令日本相当不满，因为身为美国的盟友，日本却并不在关税豁免的名单内。在日本首相安倍晋三访美期间，双方就这一议题依然“谈崩了”。对此，美国媒体也称这无疑会令日本感到失望。
综合美联社及《日本时报》报道，当地时间18日，特朗普和安倍在海湖庄园举行的一场联合新闻发布会上表示，美日双方未能就日本获得钢铁及铝产品关税豁免达成协议。不过在经过2天的会谈后，双方却宣布同意开始就一项“自由、公平和互惠”的贸易协定进行谈判。
在被问及关税问题时，特朗普回应称：“如果我们能够达成新的协议，那么（关税豁免）肯定将是我们即将会讨论的事情，我也会在未来的某个时刻考虑将日本从关税名单中去掉。”但他也表示，当前两国间的贸易赤字太高，因此不值得对日本进行关税豁免。美国商务部的数据显示，2017年美日两国间的贸易逆差达561亿美元。
对此，美联社分析称，考虑到大多数的美国盟国——澳大利亚、加拿大、欧盟国家和墨西哥都已获得关税豁免，因此此次未能达成协议无疑会令日本感到失望。
据海外网早前报道，日本方面早前就已表达出对美国区别对待的不满。“美国政府至今也没有说明为什么要这么‘区别对待’”，日本经济新闻表示，尽管美国对钢铁和铝制品征收关税从表面上来看是出于“维护国家安全”，但很显然，真正目的是为了扶持国内的金属产业。
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