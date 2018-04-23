印度寻求变成武器出口国 日媒：可能吗？

日媒称，世界最大武器进口国印度正寻求一举成为出口国。在自4月11日起在该国南部金奈举行的防卫武器装备展览会“印度国际防务展（Defexpo）”上，该国总理莫迪等人相继表明了这一意愿。在武器装备方面，印度自主技术开发进展缓慢，外资的技术转让也存在障碍，一直依赖进口。此次举起成为出口国的大旗，能否对其国产化起到推动作用呢？
据《日本经济新闻》网站4月23日报道，“印度不仅是为了替代进口而推进国产化，还将为了向世界出口印度产品而加强防卫产业”，在展览会首日的4月11日，印度国防部长西塔拉曼发出了这样的豪言壮语。4月12日亲赴会场的总理莫迪也强调称，“从印度向世界供应（武器）在战略性上不可或缺。”
报道称，除了阁僚的发言之外，印度并未公布具体措施。但参展者早已发出期待的声音。印度武器装备企业Alpha design Technologies的高级副总裁普拉纳什就表示，“如果能明确哪些产品能自由出口，将是一件好事”。
目前，从印度出口武器需要得到该国政府的批准。在2014年5月莫迪上台前，印度累计批准额仅为5.77亿美元（1美元约合6.3元人民币——本网注），但莫迪强调自己上台后的政绩称“自那之后不到4年时间里，批准了13亿美元”。
根据瑞典的斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）的数据，印度2013年至2017年的武器进口额占世界整体的12%，在世界各国中居首。从国防费用来看，印度拥有世界第5的军事力量，但武器装备的六成却依赖进口。
报道称，在莫迪政府下，虽说防卫产业的限制放宽取得进展，但合资公司中外资出资比例上限仍仅为49％，如果超过，需要政府批准。无法取得经营权的外资对技术转让感到犹豫，这成为国产化政策的障碍。
“要问在无法实现过半出资的前提下是否进一步转让技术？这是很难回答的问题”，在展会现场，俄罗斯企业高管如是说。该公司通过在印度的合资公司生产直升机，向印度陆海空三军供货。但该公司不仅是对技术转让，就连从印度出口一事也称“将在今后讨论”，并未显示出兴趣。
报道认为，莫迪等人强调本国需求和出口机会，似乎是想借此彰显在印度生产的优势，但另一方面，这也反映出印度对国产化进展缓慢的焦虑。不仅是在口头上，今后出炉的新防卫政策或许也需要纳入进一步放宽出资限制等具体的投资促进举措。
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