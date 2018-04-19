世贸组织总干事称贸易战阴云影响企业投资

据英国《泰晤士报》网站4月17日报道，罗伯托·阿泽维多说，“仅是（两国争端升级的）可能性”就已经对企业投资决定产生了影响。
在特朗普总统命令美国官员列出价值1000亿美元的征税产品清单之后，中国强调“中方将奉陪到底，不惜付出任何代价”。
报道称，中国官员已正式就美国的关税建议向世贸组织申诉。世贸组织成立于1995年，负责监管国际贸易，也是其成员协商谈判、解决争端之地。特朗普曾猛烈抨击世贸组织，声称它对美国不公。
阿泽维多在伦敦英联邦商务论坛上表示，白宫与北京之间的争端对全球的影响已经显现，尽管他没有提到哪些具体投资决定被迫延期。
他说：“我们甚至不必经历贸易战。仅仅是有可能发生贸易战就已经影响了商业决策。它已经在影响全球经济。”
澳大利亚外长朱莉·毕晓普也在论坛上说：“贸易战不符合任何国家的利益，任意两国之间发生贸易战都不好，更不用说世界上两个最大的经济体了。”
报道称，近日，美中之间的针锋相对已有缓和迹象。特朗普坚称美国“没有与中国打贸易战”。
报道称，毕晓普对美国提出的一些问题表示理解，但是，她说这类问题必须通过世贸组织来解决。
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