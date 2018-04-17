“中国夏威夷”收到“期待已久的礼物”

境外媒体称，中国国家主席习近平向海南省赠送了一份期待已久的礼物，推出了一系列措施，从帮助将这个度假岛屿打造成自由贸易港，将旅游业列为优先项目，到支持赛马和体育博彩的发展。
据彭博新闻社网站4月16日报道，宣布这一消息适逢这个普遍被称为“中国夏威夷”的海岛建成经济特区30周年。
报道称，海南的房地产大亨们向奢华度假胜地、主题公园和会议场所投入了数以十亿美元计的资金，但许多地方还远未得到充分利用。随着国务院表示支持海南举办国际电影节和国际商品博览会，类似安泰集团等开发商可能会看到它们的投资得到回报，安泰集团为这种大规模活动设计的红树林度假村耗资16亿美元。还有一些开发商会从中受益。
报道称，海南到目前为止未能成为像澳门或巴厘岛这样的热门国际旅游目的地。在去年前往海南的6700万游客中，只有100多万来自海外。新政策将给这个规模达130亿美元的旅游业注入必要的活力。免税商店也可能在全岛各地涌现。
据新华社报道，中国将“科学合理”控制海南的车辆数量，以使海南成为一个“绿色生产生活方式”的地方。中国政府即将实施新能源汽车生产配额，目标是销量增长7倍。如果海南成为政府新政策的试点地区，如比亚迪、上汽、北汽、吉利汽车等制造商都将获胜。
另据香港《南华早报》网站4月15日报道，中国内地将允许在海南岛进行赛马和新式体育彩票项目，作为将海南打造成中国内地最大试点自由贸易港计划的一部分。
分析人士说，如果成功，这一囊括从经济到金融、旅游和自然保护的宏大蓝图将加剧海南与包括香港和澳门在内的“大湾区”成员之间的竞争。
但一些人士表示，新增的赛马赛事对澳门博彩业的影响有限，香港很可能会从海南的旅游业热潮中获益。
香港赛马会表示，迄今为止，他们与海南政府没有“任何讨论”，但如果接到邀请，将很高兴就在那里推广马术运动交换意见。
香港立信德豪会计师事务所的陈锦荣表示，在海南赛马对澳门和香港的影响不大。
陈锦荣说：“我们可以看到，它更多的是把（赛马）发展为一种运动，而不是开发一种赌博业务。”
代表旅游业的香港立法会议员姚思荣表示，他看到了鼓励游客前往海南时在香港停留的机会。
姚思荣说：“海南更像是一个度假目的地，而香港是一个国际城市，游客可以在这里有非常不同的体验。”
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