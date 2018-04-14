日本政府首次承认有“首相项目”文件 安倍信任度严重动摇

日媒称，日本农相斋藤健在13日内阁会议后的记者会上就学校法人“加计学园”（位于冈山市）新设兽医系计划表示，农林水产省内发现了写有时任首相秘书官柳濑唯夫发言称“（此事是）首相项目”的文件。这是日本政府首次正式承认并宣布文件存在。
据日本共同社4月13日报道，虽然日本首相安倍晋三否认文件内容，但相关文件接连被发现使得对政府的信任严重动摇。来自在野党的追究力度或将进一步加大。
报道称，被指是爱媛县政府制作的该文件由农水省一名课长助理级别的职员持有。柳濑13日重申了“不记得”的一贯主张。斋藤则称“由于超出农水省管辖范围，不予置评”，回避对文件进行评论。
在野党、立宪民主党干事长福山哲郎13日在党内会议上就文件被发现一事批评称“如今已经不是能够维持（安倍）政权的状况”。
报道称，持有这份文件的职员在2015年5月成为《兽医师法》等业务的负责人。面对农水省的调查，该人解释称“（文件）是从前任处交接所得”。据悉这名前任则称不记得曾见过文件，不清楚获得的原委。
报道称，农水省主管兽医国家考试与给予资质的工作。爱媛县知事中村时广10日在记者会上暗示，写有与柳濑会面沟通等情况的县方制作的文件可能递交给了文部科学省、农水省和内阁府。农水省加紧以相关部门为中心展开了文件确认工作。
官房长官菅义伟13日在记者会上就公文管理指出:“为避免招致国民的疑虑，今后政府有必要努力提高文件的信赖度。”他还表示，“内阁府、文部科学省和厚生劳动省正在继续调查，但目前尚无发现。”
另据《朝日新闻》网站4月12日报道，“加计学园”问题中，认为是爱媛县政府制成的文件成为焦点。文件中记录道，2015年4月时任首相秘书官的现经济产业审议官柳濑唯夫，曾在首相官邸与爱媛县政府及该县今治市政府职员等人会面，并表示“此件（加计学园的计划）为首相项目”。
报道称，针对这份文件，安倍晋三表示“不予置评”以避免直接答辩。同时对于柳濑声称不记得见过爱媛县政府及今治市政府职员等人，安倍则说道“我相信柳濑（原）秘书官所言”。关于决定新设兽医学院的过程，也表示“没有1个人受到过我的指示”，再次否认介入。
对于是否遭到有着长年交情的友人、加计学园理事长·加计孝太郎的游说，安倍晋三指出“完全没商量或要求过有关新设兽医学院的事”。
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