英方未能证实“投毒门”毒剂产自俄罗斯

外媒称，英方专家未能确定导致斯克里帕尔父女中毒的神经性毒剂的来源，俄罗斯总统新闻秘书对此评论称，英国首相特雷莎·梅和外交大臣鲍里斯·约翰逊会为“斯克里帕尔事件”向俄罗斯道歉。
据俄罗斯卫星通讯社4月3日报道，英国波顿道恩军事实验室负责人表示，英方专家未能确定导致斯克里帕尔父女中毒的神经性毒剂的来源。
这位负责人对天空新闻电视频道表示，采集到的有毒物质样本被证明与“诺维乔克（按照英国术语表述）”神经毒剂属于同类物质。
此外据俄罗斯卫星通讯社4月4日报道，俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫称，英国首相特雷莎·梅和外交大臣鲍里斯·约翰逊会因为俄罗斯联邦武装力量总参谋部情报总局前员工谢尔盖·斯克里帕尔及其女儿在索尔兹伯里中毒遇害而指责莫斯科一事最终向俄罗斯道歉。
佩斯科夫如此评论了英国波顿道恩秘密军事实验室的专家们的工作结果，他们无法确定使斯克里帕尔中毒的毒剂来源国。
佩斯科夫称，“无论如何，他们的理论都没有得到证实，因为就不可能得到证实。”
此前俄罗斯总统普京在与土耳其总统埃尔多安会晤后的新闻发布会上称，类似“诺维乔克”的毒剂可以在全世界20个国家生产。
3月4日，前俄英双重间谍斯克里帕尔及其女儿尤利娅在英国索尔兹伯里被发现失去意识。据英国政府消息，导致斯克里帕尔父女中毒的是A234毒剂，属于前苏联研制的“诺维乔克”类神经毒剂。英国指责俄罗斯与此事有关，俄罗斯对此坚决否认。
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